Od 4 stycznia 2022 r. przestaną działać urządzenia BlackBerry

Od 4 stycznia 2022 r. użytkownicy smartfonów BlackBerry utracą możliwość wykonywania rozmów telefonicznych, w tym połączeń alarmowych, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych oraz przesyłu danych - poinformował producent w oświadczeniu.

Po tej dacie BlackBerry nie gwarantuje już "niezawodnego funkcjonowania" wszystkich urządzeń z systemami operacyjnymi BlackBerry 7.1 OS i jego wcześniejszymi wersjami, BlackBerry 10 i BlackBerry PlayBook, które korzystają zarówno z sieci komórkowej, jak i połączeń Wi-Fi.

Telefony i tablety z tym oprogramowaniem nie będą już mogły go aktualizować, dlatego utracą możliwość wykonywania podstawowych funkcji.

Koniec obsługiwania smartfonów i tabletów BlackBerry łączy się z przekształceniami w słynącej niegdyś ze swoich telefonów firmie, która skupiła się obecnie na produkcji oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem - czytamy w komunikacie.

Urządzenia BlackBerry były wyposażone w pełną klawiaturę, cieszyły się również renomą telefonów zapewniających duże bezpieczeństwo danych, przez co pod koniec pierwszej dekady XXI w. miały 50-proc. udział w rynku smartfonów w USA - przypomina portal The Verge. Od ok. 2010 roku BlackBerry stopniowo, ale nieustająco traciło swój udział w rynku na rzecz urządzeń z oprogramowaniem iPhonów i urządzeń wykorzystujących system Android.