Od analizy treści do biznesowej decyzji. Algorytmy pomagają w zarządzaniu

Futurystyczne wizje doganiają rzeczywistość. Doszliśmy do momentu, w którym posiłkowanie się pomysłami rodem z science fiction staje się ważnym źródłem innowacji w biznesie – ocenia w rozmowie z WNP.PL Marcin Somla, dyrektor SER Group w Polsce, dostawcy oprogramowania do zarządzania treścią w firmie.

Dzieję się tak również dlatego, że nasi klienci bardzo szybko adaptowali sposób swojej pracy do nowych warunków, za co należą im się wyrazy szczególnego uznania. W sektorach regulowanych, w jakich funkcjonują nasi klienci, a zatem w reżimie podwyższonych standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego, zadanie, jakie wykonali z sukcesem, na pewno nie należało do najłatwiejszych.- Mamy działkę, w której świetnie się czujemy, czyli zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie (ECM - Enterprise Content Management). Od jakiegoś czasu Gartner pozycjonuje nas jako jednego ze światowych liderów tego rynku wśród innych Content Service Providers.Nasza oferta odpowiada na wzrastające wciąż potrzeby szybkiego i kompleksowego zarządzania treścią nie tylko wewnątrz przedsiębiorstw, ale także w ich relacjach z klientami i kontrahentami.Faktem jest, że sytuacja, w której funkcjonujemy od blisko roku, zmusiła naszych obecnych i potencjalnych klientów do wymiany dokumentów i w ogóle treści ze swoimi kontrahentami w całkowicie inny sposób niż do tej pory. Tradycyjny model, bardzo często bazujący na papierowych dokumentach, przekazywanych za pośrednictwem przesyłek kurierskich, na przykład w celu ich podpisania, powoli staje się mglistym wspomnieniem dawnej rzeczywistości. Obecnie taki model jest nie tylko trudny do podtrzymania dla bardzo dużych firm, ale także coraz częściej dla firm średnich a nawet małych.Powszechna staje się elektroniczna wymiana dokumentów: umów, czy faktur; a podpis elektroniczny staje się normą. Dodatkowo pojawia się potrzeba bezkontaktowego zaangażowania w proces opiniowania, przeglądania i zatwierdzania elektronicznych dokumentów wewnątrz organizacji, ale także w relacjach z jej kontrahentami, poprzez udostępnienie im wybranych treści, czy wręcz zaproszenie do udziału w procesie zarządzanym i kontrolowanym w ramach wewnętrznej infrastruktury systemowej.Aby powyższe realizować sprawnie i bezpiecznie niezbędne staje się zastosowanie odpowiedniej jakości i sprawdzonego narzędzia – tym się właśnie zajmujemy w SER Group. Nasz produkt jest właśnie odpowiedzią na te potrzeby i to zarówno w skali marko, gdzie miarą tych potrzeb jest ogromny wolumen treści i związana z tym wymagana wydajności, jak w skali mikro, gdzie wymagana jest ultra- elastyczność i szybkość wdrożenia produktu w przystępnej cenie.Przy tym nasze położenie jest o tyle korzystne, że jesteśmy de facto jedynym dostawcą systemów ECM spośród najlepiej ocenianych na świecie, który posiada w Polsce swój oddział i jest w stanie szybko reagować na potrzeby rodzimego rynku. Dodatkowo nasz produkt jest zlokalizowany na język polski a jego wdrożeniem zajmują się polskojęzyczni eksperci SER Group, a także krajowi certyfikowani partnerzy.- Tak, to teraz modne słowo i takie modne słowa oczywiście pomagają nam sprzedawać produkt. Istotne jest jednak to, by wiedzieć konkretnie, jakie zjawisko się za tym kryje. Tu już nie chodzi wyłącznie o zamianę papierowych treści na ich odpowiednik cyfrowy i ewentualne ich dalsze procesowanie w narzędziach automatyzujących kooperację. Ani też o dążenie do eliminowania jakichkolwiek treści papierowych w obiegu wewnętrznym organizacji, a nawet rezygnacja z tworzenia nowych dokumentów papierowych w komunikacji z klientami i kontrahentami, co jest bardzo wyraźnym trendem zasługujący na pochwałę, choćby z powodów ekologicznych. Oczywiście trend ten ma swoją granicę wyznaczą przez obecny porządek prawny, w którym notabene również widać pewną troskę o lasy.Istotą zagadnienia jest coś, co mógłbym nazwać inteligentne paperless, z którym wiąże się mądra hiperautomatyzacja przetwarzania treści w organizacjach. Przejawia się ona w całkowicie odmiennym podejściu do zagadnienia cyfryzacji dokumentów oraz innej filozofii ich późniejszej dystrybucji w ramach automatycznych procesów kooperacji. Zmiana widoczna jest także w innowacyjnym podejściu do analizy treści i dających się wyekstrahować z niej wniosków.Przyglądając się temu zjawisku bliżej, bezspornie przy dużej skali dokumentów przychodzących w tradycyjnej papierowej postaci, czy za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, najważniejsze jest, aby szybko zdecydować, w jaki właściwy sposób zareagować na napływające treści.Aby móc podjąć trud organizacyjny i przeprocesować np. papierowe lub e-mailowe reklamacje, w modelu tradycyjnym, stosując zaawansowane narzędzia klasy OCR, skanujemy i wyłuskujemy z treści słowa kluczowe, które stają się opisem przykładowej reklamacji. Na podstawie tego opisu możemy automatycznie zdecydować o uruchomieniu odpowiedniego procesu współpracy pomiędzy pracownikami naszej firmy, aby właściwie zareagowali na reklamację. Zadania w ramach wcześniej przygotowanej definicji tego procesu realizowane są w poszczególnych departamentach, na wirtualnych biurkach zaangażowanych w tę pracę osób, aż do jego zakończenia zgodnie z przewidzianym scenariuszem zakończeniem.Przykład, który przytaczam, brzmi na pewno znajomo i można się zastanawiać, co tu da się usprawnić, albo gdzie jest tu miejsce dla innowacji. Nasi klienci poszukują jednak usprawnienia opisanego powyżej modelu. Okazuje się, że nie jest to model optymalny, co staje się bardzo widoczne zwłaszcza w tych trudnych czasach, gdzie reżim sanitarny wymaga od nas przesuwania zadań w system pracy zdalnej, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.- Obserwując rzeczywistość można powiedzieć, że futurystyczne wizje zaczęły nas doganiać. Doszliśmy do momentu, w którym posiłkowanie się wizjami rodem z science fiction staje się ważnym źródłem innowacji w biznesie.Wracając jednak do modelu inteligentnego paperless – technologicznie byliśmy na to gotowi trochę wcześniej. Od lat pracowaliśmy nad coraz szerszym zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego. Z rozmysłem nie mówię tu o sztucznej inteligencji, bo choć jest to chwytliwe hasło, to w rzeczywistości narzędzia dostępne na rynku IT ciągle dalekie są od spełnienia wszystkich teoretycznych jego założeń.Stosujemy więc uczenie maszynowe, czyli możliwość uczenia systemu poprzez obserwację i i analogię do przetwarzanych już w organizacji treści i zachodzących w niej procesów. Nasz produkt, DOXIS4, jest w stanie zastąpić tradycyjny model cyfryzacji dokumentów realizowany przez tradycyjny i kosztowny we wdrożeniu proces klasycznego OCR, innowacją polegającą na tym, że klasyfikację dokumentów wykonujemy uczeniem maszynowym. Zamiast wyłuskiwać kluczowe słowa z dokumentów, operujemy na analizie całych ich treści i szukamy analogii do treści o ustalonym w organizacji znaczeniu i typie.W ten sposób bardzo szybko i niezawodnie możemy przejść od razu do kolejnego aspektu inteligentnego paperless, jakim jest rozpoczęcie procesowania sklasyfikowanego co do typu dokumentu w cyfrowej już postaci. DOXIS4 jest w stanie przejąć od pracowników szereg obowiązków, na przykład delegację zadań dostosowaną do kompetencji osób je wykonujących, obsługę sytuacji wyjątkowych nieprzewidzianych w statycznych definicjach procesów modelu standardowego, czy też dynamicznie decydując o przebiegu procesu, uwalniając moce i zasoby przedsiębiorstwa oraz przyspieszając liczne procesy.Dodajmy, co aktualnie bardzo ważne, możliwość włączenia w ten innowacyjny mechanizm kontrahentów i klientów organizacji wykorzystujących system, w taki sposób, że w sposób kontrolowany i hiperautomatyczny stają się uczestnikami naszych procesów i mają dostęp do udostępnionych im treści, a mamy odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów. A przy tym wdrożenie omówionych innowacji nie jest tak czasochłonne, jakby się z pozoru mogło wydawać.- Zadanie jest trudniejsze, ale wykonalne. W języku angielskim mamy o wiele większą próbkę, na której możemy uczyć algorytmy, mniej skomplikowaną gramatykę oraz brak słowiańskiej fleksji. Jednakże w minionym roku intensywnie pracowaliśmy nad tym zagadnieniem i pierwsze efekty są bardzo zadowalające. Wykonaliśmy pozytywnie zakończony test w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i niebawem będziemy realizować kolejne projekty w tym obszarze.Jednym z dobrodziejstw omawianego inteligentnego podejścia do klasyfikacji dokumentów, w tym również w języku polskim, realizowanego przez DOXIS4 Extraction and Classification Service, z zastosowaniem uczenia maszynowego jest możliwość „rozumienia treści”, pozwalającego nam ustalić poziom emocjonalny autora treści – np. w przypadku dokumentu z reklamacją. Analiza sentymentu może być zatem, jak wspomniałem, kolejnym kryterium decyzyjnym dla ustalenia najwłaściwszego sposobu reakcji na reklamację.- Tak, choć te zbiory danych nie muszą być wcale tak duże, jak mnie samemu się to kiedyś wydawało. Przykładowo wykonaliśmy naszą bazową konfigurację w jedynym z dużych polskich banków. Przeprowadziliśmy testy na dostarczonych nam dokumentach i okazało się, że 20 dokumentów danego typu wystarczyło, żeby z prawie 100-procentową precyzją każdy kolejny określać tym samym typem. To przekroczyło wszelkie moje oczekiwania.Oznacza to, że biorąc pod uwagę mnogość typów dokumentów wykorzystywanych przez ogromne instytucje, do których niewątpliwie zaliczają się nasi klienci z sektora bankowego w Polsce, wdrożenie inteligentnej innowacji, o której rozmawiamy, mierzy się w tygodniach, a nie miesiącach, jakby podpowiadały pierwsze intuicje.- Mogę wypowiedzieć się w imieniu SER Group, chociaż podejrzewam, że nie będzie to głos odosobniony. W dokładnie planowanym i skrupulatnie realizowanym rozwoju naszego produktu bardzo ważne miejsce zajmuje inwestycja w dalsze rozwijanie usług kognitywnych, które rozwijają koncepcję inteligentnego przetwarzania treści.W ramach usług kognitywnych szczególne miejsce, oprócz omawianych przez nas wcześniej zastosowań ML oraz DMN zajmuje koncepcja analizy i klasyfikacji treści mówionych (tzw. speach to text). Istnieje ogromne zapotrzebowanie na możliwość przeszukiwania gromadzonych treści mówionych: nagrań rozmów czy nagrań wideo nie tylko pod kątem zachowywanych wraz z nimi informacji opisowych, jak na przykład numer telefonu, imię i nazwisko, ale także pod kątem zawartej w tych nagraniach specyficznej treści i poruszanych w nich zagadnień, które mogą być powiązane z innymi przetwarzanymi w przedsiębiorstwie informacjami.Zauważamy tę potrzebę i od jakiegoś czasu pracujemy nad włączeniem w ramach naszej platformy również tej funkcji. Pierwsze eksperymenty mamy już za sobą i niebawem powinniśmy wyjść z konkretną propozycją rynkową, szybciej niż nasze pierwotne plany, dlatego że zapotrzebowanie na tego typu produkty wzmaga się wraz z ogólnym trendem zmiany sposobu pracy w nowych realiach.Innym zagadnieniem, które szczególnie eksplorujemy w ramach rozwoju naszego produktu, jest analiza treści i powiązanych z nimi danymi znajdującymi się już w przedsiębiorstwach. Szukanie analogii oraz badanie prawdopodobieństw związków informacyjnych ma na celu wydobycie z obszaru tzw. dark data dodatkowej wartości z posiadanych danych. Nazywamy to procesem rozjaśniania ciemności i jest to niezwykle ciekawy wątek prac nad przyszłymi wersjami naszego produktu.Wystarczy dodać, że szacuje się, że ponad 80 proc. informacji przetwarzanych w organizacjach mieści się w obszarze dark data. Naszym celem jest wydobycie z tego ogromu dynamicznie powstających danych dodatkowych wartości pozwalających usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.Dodajmy do tego złożoność związaną z analityką informacji nieustrukturyzowanej, która w odróżnieniu od danych strukturalnych, nie poddają się łatwej analizie, a zrozumiemy, z jak dużą innowacją mamy do czynienia. Potrzebę w tym zakresie opisuje jeden prosty fakt - ponad 75 proc. informacji przetwarzanych w organizacjach nie posiada żadnej struktury. Widać jak ogromny potencjał użytkowy tkwi w omawianym tu zagadnieniu.