Od kosmicznej śmieciarki do bunkierki

Japoński startup Astroscale jest znany ze swojego eksperymentalnego satelity ELSA-D (End-of-Life Services by Astroscale Demonstration). Jest on przeznaczony do zbierania zużytych satelitów i innych kosmicznych śmieci. Firma pracuje już jednak nad nowymi rozwiązaniami.

Amerykański oddział Astroscale zdobył kontrakt na opracowanie dla Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych (USSF) „orbitalnej bunkierki”. Podobnie jak bunkierka na morzu, ten satelita przeznaczony ma być do uzupełniania paliwa innych obiektów. Dzięki temu znacznie wzrośnie przewidywana długość eksploatacji satelitów.

Zupełnie nowa filozofia projektowania satelitów

USSF chce kompletnie zmienić filozofię projektowania satelitów. W oficjalnym komunikacie Sił Kosmicznych jest mowa o tym, że od ponad 60 lat istotnym czynnikiem było wyposażenie tych obiektów w zapas paliwa na cały okres eksploatacji. Po jego wyczerpaniu satelity albo stawały się kosmicznymi śmieciami, albo spalały się wchodząc w ziemską atmosferę. Jako, że od lat podstawowym źródłem zasilania satelitów są panele słoneczne i akumulatory - kiedyś niklowo-wodorowe, teraz litowo-jonowe - pod terinem „uzupełnianie paliwa” należy więc najprawdopodobniej rozumieć wymianę akumulatorów.

W ramach wartego 25,5 mln dolarów kontraktu Astroscale U.S. ma do r. 2026 przedstawić prototyp satelity do uzupełniania paliwa. Według agencji Kyodo, tym co zwróciło uwagę USSF na japońską firmę, są technologie opracowane z myślą o zbieraniu kosmicznych śmieci, jak robotyczne ramiona. Startup jednak pracuje również nad satelitami do serwisowania aktywnych satelitów, co jest kolejnym atutem w oczach Pentagonu.

Zwiększyć lastyczność i efektywność wykorzystania orbitalnych aktywów

USSF jednak nie wyjaśnia dokładniej, czego oczekuje. Czy kosmiczna bunkierka będzie miała wymieniać akumulatory? Czy też w grę wchodzą inne rodzaje zasilania, jak np. szersze wykorzystanie ogniw pierwotnych, których nie można ponownie naładować? Projekt ma bazować na komercyjnych technologiach „z półki”. Końcowym celem jest zmniejszenie miejsca zajmowanego przez system zasilania i wykorzystanie uzyskanej w ten sposób przestrzeni do instalacji systemów elektronicznych. Jedna z rozważanych opcji to montaż źródła zasilania dopiero na orbicie. Wszystkie te zmiany poważnie wpłynął na projektowanie, konstrukcje i wykorzystanie satelitów.

Amerykańskie Siły Kosmiczne chcą w ten sposób zwiększyć elastyczność i efektywność wykorzystania swoich orbitalnych aktywów. A tym samym skuteczniej odstraszać przeciwników, czyli Rosji i Chin, które także rozbudowują swoje zdolności do prowadzenia działań w przestrzeni kosmicznej.

Astroscale zostało założone w 2013 r. przez Nobuo Okadę, byłego urzędnika w ministerstwie finansów. Uznał on, że zbieranie odpadków z orbit jest potencjalnie niezwykle obiecującą branżą. Firma nawiązała już współpracę z japońską agencją kosmiczną JAXA w celu rozwoju technologii ułatwiającej zbieranie końcowych stopni rakiet nośnych.

