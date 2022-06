Od muzeum do fabryki. Rozszerzona rzeczywistość zdobywa świat

Technologia wielkoskalowego AR (augmented reality - rzeczywistość rozszerzona) jest coraz powszechniej stosowana w przemyśle. Wykorzystuje się ją do wspierania prac montażowych, jak również związanych z uruchomieniem oraz utrzymaniem maszyn czy całych linii produkcyjnych. - W branży przemysłowej realizowane są projekty, w których skanowany jest jakiś obszar, np. fragment fabryki, linii produkcyjnej. Dzięki temu dostarczamy pracownikom dodatkowy interfejs nowej generacji między człowiekiem a maszyną - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Michał Neufeld, AR Team Manager w Transition Technologies PSC.

Technologia wielkoskalowego AR (augmented reality - rzeczywistość rozszerzona) może być zastosowana w wielu branżach. Dostarcza właściwej informacji, właściwej osobie, we właściwym czasie i miejscu.

W ramach wdrażania technologii AR w firmach przemysłowych tworzone są rozwiązania z wykorzystaniem tabletów i okularów holograficznych, które pozwalają zwizualizować operacje w modelu 3D.

Przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę digitalizacji wiedzy. To pierwszy krok do wejścia na większą skalę w rozszerzoną rzeczywistość, pozwalającą przechowywać, a potem prezentować informacje w 3D i w ten sposób wspomagać swoich pracowników.

Technologia wielkoskalowego AR może być zastosowana w wielu branżach. Idea zawsze jest podobna. Chodzi o wyświetlenie właściwej informacji, właściwej osobie, we właściwym czasie i miejscu. Na jakiej zasadzie użytkownik korzysta z tego rozwiązania?

Musi pobrać oficjalną aplikację i w momencie, gdy kieruje oko kamery telefonu na określony przedmiot, aplikacja wie, na co on patrzy i dodaje mu ikonki, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji.

Przykładem może być nasz projekt zastosowania wielkoskalowego AR dla Narodowego Muzeum w Tajwanie, gdzie celem było mapowanie rzeczywistych obiektów i obszarów na cyfrowe odpowiedniki - na małej przestrzeni z dużą liczbą obiektów.

Stworzyliśmy aplikację o dużym walorze edukacyjnym, która umożliwia widzom skupienie uwagi i wyświetlenie interaktywnej zawartości wybranego eksponatu, dostarczając umysłowi danych z różnych mediów i oddziałując na różne bodźce. Jeśli muzea dysponują oprogramowaniem, to technologia daje szansę na rozszerzenie możliwości zwiedzania, bo rozwiązuje problem dostępności przewodników lub pozwala dowiedzieć się więcej o tym, co nas interesuje.

Gdzie może znaleźć zastosowanie ta technologia i jak wygląda proces jej wdrażania?

Może mieć zastosowanie na szerszą skalę w przemyśle we wspieraniu prac montażowych, jak również tych związanych z uruchomieniem oraz utrzymaniem maszyn czy całych linii produkcyjnych.

W branży przemysłowej realizowane są projekty, w których skanowany jest jakiś obszar, np. fragment fabryki, linii produkcyjnej. Dzięki temu dostarczamy pracownikom dodatkowy interfejs nowej generacji między człowiekiem a maszyną.

Pracownik, który przechodzi obok linii produkcyjnej, może mieć prezentowane w postaci etykietek na urządzeniu mobilnym czy okularach holograficznych informacje na temat sensorów maszyny i procedury wytwarzania jakiegoś elementu, ale także o błędach czy alertach.

System integruje dane z różnych źródeł, np. z Internetu rzeczy (Internet of Things) na temat pracy tej maszyny lub z systemu, który odpowiada za planowanie produkcji, albo systemu w dziale utrzymania ruchu na temat tego, kiedy były wykonywane przeglądy urządzenia i czy przypadkiem nie zbliża się kolejny przegląd.

Mogą być też ukazywane wszystkie kontekstowe informacje, np. jak wykonać krok po kroku daną procedurę naprawy czy wymiany komponentu.

Nie chodzi o to, aby zastąpić człowieka, tylko wspomóc go

Jakiego typu mogą to być dane i w jakiej formie są dostarczane?

Można je pokazać w formie treści 2D pochodzącej z książki serwisowej albo w sposób interaktywny, jako wideo czy nawet poprzez nałożenie modelu urządzenia 3D na fizyczny obiekt i podświetlenie odpowiedniej śrubki, a następnie jej animację - dającą podgląd, jak ją odkręcić czy z jaką siłą dokręcić. Ułatwia to wykonanie inspekcji przeglądu czy wymiany okresowej określonej części - po to, aby nie dopuścić do większej awarii, skutkującej zatrzymaniem linii produkcyjnej.

Nie chodzi o to, aby zastąpić człowieka, tylko wspomóc go, by nie musiał szukać książek serwisowych, schematów urządzeń, zastanawiając się, czy w jego ręce trafiła odpowiednia ich wersja... Dostarczana jest aktualna dokumentacja (w sposób kontekstowy), pomocna przy wykonywaniu konkretnych czynności - tak, aby pracownik o czymś nie zapomniał.

W każdej firmie są przeszkoleni specjaliści w kwestii danych operacji. Nie sprawiają im one trudności, jeśli wykonują je codziennie. Ale jest wiele procedur, które stosuje się okresowo - raz na trzy czy nawet na 12 miesięcy. Wtedy jedynym sposobem pozostaje dotarcie do niezbędnych instrukcji i wykonywanie na ich podstawie kolejnych czynności. System opierający się na rozszerzonej rzeczywistości może znacznie ułatwić ten proces.

W jakich firmach wprowadzono już takie rozwiązania?

- Przykładem jest duży producent z branży automotive w Niemczech, który posiada modele 3D i instrukcje wymiany poszczególnych komponentów. Istnieją one w postaci papierowej czy w formie pliku pdf w centrach serwisowych.

W ramach wdrażania technologii AR tworzone są w tej firmie rozwiązania z wykorzystaniem tabletów i okularów holograficznych, które pozwalają zwizualizować operacje w modelu 3D. Pracownik, naprawiając auto w autoryzowanym centrum serwisowym, otrzymuje informacje, które elementy, w jakiej kolejności i w jaki sposób ma wymieniać.

Instrukcje są w formie animacji. Wykorzystywana jest technologia rozpoznawania obiektu fizycznego znajdującego się przed użytkownikiem i spozycjonowania treści. System podświetla śruby w danym elemencie, które trzeba odkręcić, pokazując kolejność wykonywanych czynności. Może być to np. podświetlona cała obudowa nadkola i instrukcja, jak należy ją wyjąć, aby dostać się do elementu, który trzeba wymienić.

Pracownik może też wstawić znacznik 3D na uszkodzeniu karoserii samochodu, przesuwając palcem na ekranie tabletu i informacja ta zostanie przekazana dalej. Tego typu systemy wprowadzane są już na całym świecie.

Wielkoskalowe AR w Polsce

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Staramy się doganiać kraje rozwinięte, ale czy jesteśmy już przygotowani technologicznie na tego typu rozwiązania?

Mogę przytoczyć przykład fabryki autobusów w Polsce, w której wdrażane jest bardzo podobne rozwiązanie, tylko na nieco innym sprzęcie. Ale zasada jest bardzo podobna.

Istnieje obszerna dokumentacja standardowo wysyłana przez producenta jako książka serwisowa do obsługi autobusów. W tym przypadku robimy coś bardzo podobnego do tego, co wprowadziła fabryka w Niemczech. Próbujemy zdobyć te informacje u źródła i prezentujemy je na okularach sterowanych głosem, aby technicy, którzy wykonują prace serwisowe, mieli instrukcje, jak je wykonać, posługując się grafikami i schematami.

Ich praca dzięki temu staje się łatwiejsza i szybsza, mają oni też pewność, że wykonują krok po kroku to, co powinno być zrobione i o niczym nie zapomną. Zatem rozwiązania takie zaczynają być coraz częściej stosowane także w polskich fabrykach. Myślę, że sporo firm poważnie zastanawia się nad ich wdrożeniem w bliskiej przyszłości.

Nasze firmy przestają traktować je jako technologiczne ciekawostki…

Jako ciekawostki traktowane były one dwa-trzy lata temu... Jeszcze w 2016 roku technologie AR raczkowały - i faktycznie były ciekawostką.

Dziś sporo firm przekonało się do nich i postanowiło dać im szansę. To był okres prób, tzw. proof of concept, które mają za zadanie udowodnić, że to, co chcemy wprowadzić, ma sens, spełnia nasze oczekiwania i jest możliwe do zrealizowania.

Niestety, wiele firm stwierdziło, że trzeba włożyć bardzo dużo pracy, aby w praktyce korzystać z modeli 3D, gdyż nie zawsze były one dostępne i tworzenie instrukcji w postaci AR było kłopotliwe.

Sądzę jednak, że wraz z ubytkiem dawnej doświadczonej kadry i ekspertów, których wiedza w kwestii digitalizacji była niewielka, od dwóch lat dokonuje się ogromny postęp. Firmy widzą, że nie mają innego wyjścia i muszą digitalizować wiedzę.

A to pierwszy krok otwierający drogę do tego, by wejść na większą skalę w rozszerzoną rzeczywistość, pozwalającą przechowywać, a potem prezentować informacje w 3D - i w ten sposób wspomagać swoich pracowników.

Na jakie bariery napotyka ta technologia?

Z jednej strony możemy mówić o uwarunkowaniach technologicznych. Producenci telefonów i tabletów wychodzą dziś jednak z bardzo ciekawymi rozwiązaniami.

Przełomowym momentem było umieszczenie w iPhonach 12 i 13 nowej wersji czujnika sensora głębi, który pozwalał odczytywać, jak daleko znajdują się od nas przedmioty, a także skanować siatkę obiektów przed aparatem, pozwalając nałożyć teksturę obrazu ze zwykłej kamery.

Istotną barierą w przypadku tzw. urządzeń nasobnych, jak np. okulary holograficzne, są możliwości przetwarzania danych.

Jeśli chcemy pokazywać wizualnie bogate treści 3D czy modele 3D nałożone na rzeczywiste obiekty, wymaga to dużej mocy obliczeniowej. Niestety okulary holograficzne nie mają jeszcze tak dużej mocy, aby dać pełną swobodę użytkownikowi dzięki temu, że są osobnym urządzeniem, nie podłączonym za pośrednictwem kabla do większej jednostki obliczeniowej. Rozwiązujemy ten problem poprzez przetwarzanie w chmurze. W znaczny sposób przyspiesza je rozwój sieci 5G.

Istnieją też bariery leżące po stronie "czynnika ludzkiego". Interfejs użytkownika sterowany głosowo czy rozpoznający gesty stanowi nowość, do której nie wszyscy są w stanie szybko się dostosować. Podnoszona jest też kwestia bezpieczeństwa pracy. Dokładając AR do rzeczywistości, którą obserwujemy gołym okiem, tworzymy możliwość, że przesłonimy jakieś jej elementy albo że ludzkie oko będzie się męczyć, jeśli otrzyma dodatkowe informacje w warstwie 3D.

Jest również obawa przed inwigilowaniem, technologia bowiem wymaga stosowania urządzeń, które użytkownik przez cały czas musi nosić przy sobie...

Mimo różnego rodzaju barier, które często towarzyszą rozwojowi nowych technologii, trzeba pamiętać, że to m.in. rozszerzona rzeczywistość będzie jedną z tych, które - w dużej mierze - będą kształtować nasz świat w przyszłości.