Od września 2021 zakaz użycia komponentów Huaweia w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania już we wrześniu przyszłego roku wprowadzi zakaz użycia komponentów chińskiej firmy Huawei w budowie sieci łączności 5G - informuje dziennik "Financial Times". Pierwotnie zakaz wykorzystania części tego producenta miał obowiązywać od 2027 r.

Dziennik ocenia, że to znaczące zaostrzenie postawy Zjednoczonego Królestwa wobec chińskiego potentata.

Strategia eliminacji sprzętu Huaweia z brytyjskich sieci łączności, o której wcześniej informował rząd, zakładała, że od przyszłego roku operatorzy telefonii komórkowej budujący swoje sieci 5G nie będą mogli kupować nowych komponentów tego producenta. Obecne już w infrastrukturze części miały być eksploatowane nawet do 2027 roku, który wcześniej w planach brytyjskiej administracji figurował jako ostateczna data eliminacji sprzętu Huaweia z sieci łączności na Wyspach.

Decyzja o przyspieszeniu eliminacji chińskich komponentów z brytyjskich sieci będzie kosztowała Zjednoczone Królestwo dodatkowe 2 mld funtów oraz opóźnienie w udostępnieniu użytkownikom komercyjnych usług łączności w standardzie 5G.

Według "Financial Timesa" decyzje Londynu mają związek z sankcjami gospodarczymi, jakimi Huaweia obłożyła administracja ustępującego prezydenta USA Donalda Trumpa i zapadły mimo wewnętrznej opozycji w rządzie ze strony części Partii Konserwatywnej. Stany Zjednoczone zarzucają chińskiej firmie, że jej sprzęt może być wykorzystany przez Pekin do celów szpiegowskich, czemu Huawei systematycznie zaprzecza.

W poniedziałek w brytyjskiej Izbie Gmin ma odbyć się drugie czytanie ustawy o telekomunikacji wnoszącej zmiany w planach wyrugowania z brytyjskich sieci łączności komponentów potentata z ChRL. W myśl nowelizacji ustawy, obecnie wykorzystywany przez telekomy sprzęt Huaweia ma być stopniowo wyprowadzany z infrastruktury telekomunikacyjnej na Wyspach już od marca przyszłego roku.

Jak zauważa dziennik, decyzja administracji Zjednoczonego Królestwa spotkała się z dużą frustracją ze strony lokalnych firm telekomunikacyjnych, które muszą na nowo przystosować się do stawianych przez rząd wymogów odnośnie infrastruktury łączności. Firmy zarzucają politykom, że decyzje odnośnie terminów wymiany sprzętu łączności podejmowane są bez konsultacji z branżą. W lecie, według "FT", niektóre brytyjskie firmy telekomunikacyjne kierując się odległą datą ostatecznej eliminacji sprzętów Huaweia z infrastruktury, zaczęły gromadzić komponenty tej firmy służące do budowy początkowych struktur dla obsługi łączności 5G w sieciach, w których sprzęt Huaweia jest już obecny od wcześniejszych generacji.

Przyspieszenie zakazu wdrażania nowych komponentów Huaweia do budowy 5G oznacza, że większość zapasów części zrobionych przez firmy telekomunikacyjne się zmarnuje. W miejsce chińskiego producenta wejdą szwedzka firma Ericsson i fińska Nokia, które już teraz podpisały część umów w związku z planowaną wymianą sprzętu na Wyspach. Brytyjski rząd dodatkowo przeznaczył fundusz w wysokości 250 mln funtów na wsparcie mniejszych graczy na rynku celem dywersyfikacji dostawców komponentów do budowy sieci. Kwota ta ma być wydatkowana do 2027 roku, a w ramach funduszu planowane jest również powstanie narodowych laboratoriów telekomunikacyjnych, które zajmą się pogłębionymi badaniami w sektorze - podaje dziennik.