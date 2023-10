Odległe miejsce Polski, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo

Polska znalazła się dopiero na 17. miejscu w Europie pod względem zwiększenia nakładów na cyberbezpeczeństwo. Nasz kraj rozwija się jednak w tym sektorze w tempie dwucyfrowym - na poziomie 11 proc.

Wśród krajów europejskich największy wzrost wartości inwestycji w cyberbezpieczeństwo notują Czechy, a następnie Irlandia i Niemcy. Polska plasuje się w tym zestawieniu na dość odległym 17. miejscu. Choć wzrost inwestycji jest dwucyfrowy i wynosi 11,1 proc., to pozwala to nam w Europie wyprzedzić jedynie takie kraje jak Grecja, Rumunia, Austria czy Rosja - czytamy w komunikacie firmy IDC.



Wzrost nakładów na wydatki związane z odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa nie idzie w parze z wydatkami firm na nowe technologie, które spadły w związku z kryzysem gospodarczym. Jednakże w obszarze cyberbezpieczeństwa nakłady rosną 12,2 proc. a w 2027 r. wyniosą już 79 mld dolarów.

- To efekt rosnącej liczby cyberataków, w szczególności ransomware, które dotykają coraz więcej firm i których efektem jest blokowanie dostępu do danych, co uniemożliwia prowadzenie działalności. Istotna jest także skomplikowana sytuacja geopolityczna a także unijne regulacje, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa w krajach UE - zaznacza Wiktor Markiewicz, starszy analityk IDC.

Rosyjskie ataki hackerskie wyzwaniem dla instytucji i firm w Europie

Wojna w Ukrainie i nasilenie się ataków hackerskich w ramach prowadzonej hybrydowej wojny przez Rosję sprawiły, że coraz więcej firm i instytucji zdecydowało się na wprowadzenie zaawansowanych systemów technologicznych, które chronią przede wszystkim infrastrukturę krytyczną.

W największym stopniu wzrosną wydatki na cyberbezpieczeństwo w branży opieki zdrowotnej (o 13,7 proc.), finansowej (o 13,5 proc.) oraz telekomunikacyjnej i medialnej - podają analitycy IDC.

W tym roku wzrost nakładów na cyberbezpieczeństwo może w Polsce dojść do 15 proc. z kolei w Czechach, które są liderem na tym rynku będzie to 20 proc.

Unia Europejska wymusi wprowadzenie odpowiednich rozwiązań

Do października 2024 r. kraje członkowskie UE muszą dostosować się do Dyrektywy NIS2, której celem jest zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa. 17 stycznia 2025 r. wchodzi DORA, projekt rozporządzenia dotyczącego cyfrowej odporności, którym objętych zostanie ponad 22 000 instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej - czytamy w komunikacie IDC.