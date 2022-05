Odnawianie smartfonów napędza najszybciej rozwijającą się firmę w Europie

Widać run na odnawiane smartfony. Już milion osób ma telefon odnowiony przez Swappie, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu dziennika "Financial Times" jako najszybciej rozwijająca się firma w Europie. Według szacunków, rynek ten będzie rósł w tempie ponad 10 proc. rocznie.

Kwietniowy raport Counterpoint Research szacuje, że w 2021 roku wartość globalnego rynku odnowionych smartfonów rosła ponad trzykrotnie szybciej niż sprzedaż nowych urządzeń.

Na rosnącą popularność telefonów z drugiej ręki wpływ ma nie tylko ich niższa cena. Znaczenie ma również coraz większa świadomość ekologiczna konsumentów.

Obecnie, według danych Unii Europejskiej, wciąż zaledwie 15 proc. starych telefonów trafia do recyklingu lub jest naprawianych.

Swappie sprzedała używanego iPhone'a, którego wcześniej samodzielnie odnowiła, milionowemu użytkownikowi. W ciągu sześciu lat z kilkuosobowego start-upu zmieniła się w lidera gospodarki cyrkularnej, zatrudniającego ponad 1200 osób. Teraz zajęła pierwsze miejsce w rankingu dziennika "Financial Times" jako najszybciej rozwijająca się firma w Europie.

Sektor odnawianej elektroniki konsumenckiej wychodzi z niszy. Kwietniowy raport firmy analitycznej Counterpoint Research szacuje, że w 2022 roku wartość globalnego rynku odnowionych smartfonów rosła ponad trzykrotnie szybciej niż sprzedaż nowych urządzeń - w tempie 15 proc. rok do roku.

Każdy ma mieć prawo do naprawy

Autorzy raportu zwracają uwagę, że na rosnącą popularność telefonów z drugiej ręki wpływ ma nie tylko ich niższa cena. Znaczenie ma również coraz większa świadomość ekologiczna konsumentów oraz aktywność takich ruchów, jak Right to Repair (prawo do naprawy), które dążą do tego, by nasze urządzenia elektroniczne przestały być jednorazowymi gadżetami czy też urządzeniami o krótkiej dacie przydatności.

- Niespełna sześć lat historii Swappie to wciąż niewiele, ale mam wrażenie, jakby w tym czasie minęła cała epoka. Podobnie jak my ze start-upu zmieniliśmy się w dużą, międzynarodową firmę, tak samo gospodarka cyrkularna z ekologicznej ciekawostki staje się czymś dostępnym i przydatnym tu i teraz - zauważa Janne Korpela, szef regionu w Swappie.

W lutym firma dołączyła do ruchu Right to Repair zrzeszającego kilkadziesiąt podmiotów i organizacji w 16 krajach. Wspólnie zmierzają one do tego, by unijne przepisy wydłużające cykl życia urządzeń objęły również telefony. Obecnie, według danych Unii Europejskiej, wciąż zaledwie 15 proc. starych telefonów trafia do recyklingu lub jest naprawianych. Potencjał rozwoju sektora odnawialnych smartfonów jest więc ogromny i przewiduje się, że w obecnej dekadzie rynek ten będzie rósł w tempie ponad 10 proc rocznie.

Elektronika przyjazna środowisku

Swappie zaczynało w 2016 roku w Helsinkach jako czteroosobowy zespół. Sami Marttinen i Jiri Heinonen wpadli na pomysł założenia start-upu po tym, jak stali się ofiarą oszustwa, kupując używany telefon na aukcji internetowej.

Model biznesowy Swappie zakłada pozyskiwanie, diagnozowanie i naprawę iPhone'ów we własnych centrach technologicznych w Helsinkach i Tallinie, a następnie ich odsprzedawanie, obecnie już w 15 europejskich krajach. Na początku 2022 roku technicy firmy nadali drugie życie milionowemu iPhone'owi.

Niedawno fińska firma poinformowała o pozyskaniu finansowania na kwotę 108 mln euro, którą zamierza wykorzystać na dalszy rozwój i ekspansję. Jak wynika z zestawienia brytyjskiego dziennika "Financial Times", w latach 2017-2020 Swappie odnotowało łączny wzrost przychodów sięgający niemal 500 proc. Sprzedaż w 2020 roku zamknęła się kwotą 98 mln euro, a wynik ten miał zostać podwojony w 2021 roku.

Firma chce zwiększać zatrudnienie w centrach technologicznych i rozszerzać działalność na kolejne kraje, nadążając za rosnącym w Europie zapotrzebowaniem na bardziej przyjazną środowisku elektronikę.