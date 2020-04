Ofcom: wiązanie Covid-19 z 5G najczęstszym przykładem dezinformacji w sieci

Najczęstszym przykładem dezinformacji występującej w internecie są domysły bezpodstawnie łączące Covid-19 z technologią łączności bezprzewodowej 5G - wynika z ankiety przeprowadzonej przez brytyjski urząd ds. mediów, Ofcom.

Przykłady wprowadzających w błąd informacji internetowych w trzecim tygodniu obowiązywania w Wlk. Brytanii restrykcji związanych z epidemią Covid-19 zgłosiło 50 proc. respondentów (w porównaniu z 46 proc. dwa tygodnie wcześniej) - podał Ofcom. Spośród ankietowanych, którzy dopatrzyli się w sieci wprowadzających w błąd wiadomości, połowa natknęła się na obalone teorie spiskowe dotyczące technologii łączności bezprzewodowej nowej generacji - 5G.

Sugestie, jakoby sieć 5G wywoływała Covid-19 lub osłabiała ludzki system immunologicznym, czyniąc go bardziej podatnym na infekcje, są przez naukowców określane jako "kompletne bzdury". Mimo to "niepokojąco wielu ludzi zdaje się dawać im wiarę" - zauważył Graham Cluley, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Jak dodał, obawia się, że po opracowaniu szczepionki przeciwko powodującemu Covid-19 koronawirusowi SARS-CoV-2 może dojść do podobnego zalewu spiskowych teorii antyszczepionkowych.

Szerzenie się domysłów dotyczących 5G mogło sprowokować ataki na maszty telekomunikacyjne. W Zjednoczonym Królestwie odnotowano już ponad 50 przypadków ich podpaleń - odnotował brytyjski publiczny nadawca, BBC.

Odsetek ankietowanych korzystających z witryn factcheckingowych wynosił w trzecim tygodniu restrykcji 15 proc. To spadek względem poprzedniego tygodnia, kiedy sięgał 18 proc., jednak nadal powyżej pierwszych dni po wprowadzeniu ograniczeń w Wielkiej Brytanii, kiedy po strony weryfikujące doniesienia sięgało tylko 10 proc. respondentów. Zarazem spadł odsetek osób napotykających trudności w odróżnieniu prawdy i fałszu w internecie - z 40 proc. do 32 proc.

97 proc. respondentów ankiety Ofcomu sięga po wiadomości na temat Covid-19 przynajmniej raz dziennie. 33 proc. z nich w Wielkiej Brytanii wybiera publicznego nadawcę jako najważniejsze źródło informacji w czasie pandemii - podkreśliło BBC.