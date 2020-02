Oficjalne konta Facebooka na Twitterze przejęte przez hakerów

Grupa hakerska OurMine zaatakowała oficjalne konta Facebooka, Messengera i Intstagrama na Twitterze. "Nawet Facebooka można zhakować. Ale przynajmniej ma on lepsze zabezpieczenia niż Twitter” – napisali na profilu Facebooka hakerzy.

Jak donosi portal E Hacking News, hakerom z grupy OurMine udało się dostać na oficjalne konta należące do Facebooka na Twitterze, w tym także na konto należących do FB platform Messenger i Instagram, i zamieścić tam wiadomość o treści "Cześć, jesteśmy OurMine. Nawet Facebooka uda się zhakować, ale przynajmniej ma on lepsze zabezpieczenia niż Twitter". Hakerzy zostawili także kontakt do siebie (adres mailowy i adres strony) "dla wszystkich, którzy chcieliby poprawić swoje bezpieczeństwo" w sieci. Na profilu Instagrama grupa zostawiła też swoje logo (strona Facebooka pozostała nietknięta).

Twitter potwierdził atak i przejęcie kont przez stronę trzecią, a potem ich tymczasowe zawieszenie. Atak na konta FB został dokonany za pośrednictwem platformy marketingowej Khoros, dostarczającej oprogramowanie, które ułatwia np. firmom zarządzanie swoimi profilami społecznościowymi. Khoros ma dostęp do danych logowania swoich klientów, wygląda więc na to, że hakerom udał się przejąć dostęp do ich profili.

"Jak tylko zdaliśmy sobie sprawę z ataku, zamknęliśmy przejęte konta i później, wspólnie z naszymi partnerami z Facebooka, pracowaliśmy nad ich odzyskaniem" - napisał w oświadczeniu Twitter.

OurMine to grupa hakerów z Dubaju, która ma na swoim koncie ataki na duże korporacje, jak Netflix, i profile społecznościowe znanych osobowości, w tym zhakowanie konta szefa Google Sundara Pichai'a czy współzałożyciela i dyrektora Twittera Jacka Dorsaya.

W styczniu tego roku grupa wsławiła się przejęciem kilkunastu kont drużyn amerykańskiej ligi futbolowej (US National Fottball League, NFL).

Grupa OurMine deklaruje, że jej ataki mają na celu pokazanie słabości zabezpieczeń sieciowych i zmuszenie firm technologicznych do poprawy bezpieczeństwa w internecie.