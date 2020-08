Ogólnoświatowa awaria serwisów Google

Od rana w czwartek trwa poważna awaria serwisów Google’a o zasięgu ogólnoświatowym. Użytkownicy mają problemy pocztą Gmail oraz innymi usługami, takimi jak Dysk, Hangouts czy Meet – informuje AFP.

Według agencji AFP doniesienia o problemach z dostępem do poczty Google'a napływają z całego świata. Agencja cytuje komunikat koncernu z Mountain View informujący o trwających próbach usunięcia awarii: "Usługa Gmail została już przywrócona części użytkowników i oczekujemy wkrótce rozwiązania problemu dla wszystkich użytkowników".

Google na bieżąco informuje o próbach rozwiązania problemu na swoich stronach.

Problemy z serwisami Google'a rozpoczęły się około godziny 5 rano czasu GMT (6 w Polsce) i dotknęły Europę, Azję Południowo-Wschodnią, Japonię oraz Australię. Część użytkowników utraciła w ogóle dostęp do poczty, inni nie byli w stanie wysyłać maili lub załączników do nich. Odnotowano również problemy dotyczące usługi do wideokonferencji Meet oraz innych popularnych serwisów jak Dysk czy Notatki Google Keep.

Z poczty Google'a korzysta wg danych firmy ok 1,8 mld osób, zaś z serwisu Dysk ponad 800 mln użytkowników.