Ogrom danych "przenosi" branżę farmaceutyczną do chmury

Przedsiębiorstwa z roku na rok muszą przechowywać i przetwarzać coraz więcej danych. Nieunikniony proces cyfryzacji powoduje, że nawet nieufnie podchodząca do rozwiązań w chmurze branża farmaceutyczna, coraz przychylniej patrzy w ich stronę - uważają eksperci.

Według ekspertów z branży farmaceutycznej poza liczbą danych, które trzeba przechowywać, istotne są też przepisy prawne, wymagające zabezpieczenia ciągłości działania systemów informatycznych, na których przetwarzane są dane kliniczne oraz odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem, których muszą przestrzegać firmy farmaceutyczne.

W ciągu ostatnich 10 lat np. centrum badań biomedycznych i genomicznych Broad Institute of MIT and Harvard w Cambridge w stanie Massachusetts na wschodnim wybrzeżu USA, wygenerowało 70 petabajtów danych.

Odpowiedzią na tak ogromne wyzwania mają okazać się technologie z obszaru chmury obliczeniowej. Według Agnieszki Zielińskiej, dyrektor handlowej w firmie Polcom oferującej rozwiązania informatyczne dla biznesu, zainteresowanie firm farmaceutycznych rozwiązaniami chmurowymi jest coraz większe. Jak podkreśliła, rozwiązania te, przejmując odpowiedzialność za infrastrukturę informatyczną, pozwalają na otwieranie nowych projektów badawczych, nie wymuszając dodatkowych inwestycji w sprzęt informatyczny oraz gwarantując bezpieczeństwo wrażliwych danych.

"Kwestią czasu wydaje się być pokonanie obaw związanych z zabezpieczeniami, o czym świadczą choćby przykłady amerykańskich instytucji rządowych przenoszących ściśle tajne dane do chmury" - oceniła Zielińska.

Z najnowszych prognoz opublikowanych w raporcie BCC Research wynika, że do 2022 r. światowy rynek chmury obliczeniowej w usługach medycznych osiągnie wartość 35 mld dolarów. Amerykański międzynarodowy koncern farmaceutyczny i kosmetyczny Johnson & Johnson do końca 2019 r. zaplanował przenieść 85 proc. swoich aplikacji do chmury.

Według przedstawiciela polskiego oddziału stowarzyszenia ISPE, zrzeszającego profesjonalistów z branży farmaceutycznej, obecnie problemem nie jest już miejsce składowania danych, a sposób ich udostępniania i przetwarzania.

Zgodnie z przepisami farmaceutycznymi rzetelność dostawcy oraz jego kompetencje za każdym razem powinny być potwierdzone audytem.

"Innowacyjność rozwiązań chmurowych nie jest przeszkodą w wykorzystaniu tych technologii do przetwarzania danych w przemyśle. Niemniej jest to wyzwanie, które powinno być zarządzane z uwzględnieniem podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem - podkreślił członek zarządu ISPE Polska Gerard Halski.