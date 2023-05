"Ojciec Mateusz" napędza oglądalność giełdowej grupy mediowej

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa telewizyjna - ATM Grupa - zanotowała w pierwszym tegorocznym kwartale ponad 20-proc. wzrost zysku netto. Najchętniej oglądaną produkcją grupy okazał się serial "Ojciec Mateusz".

Grupa Kapitałowa ATM Grupa zanotowała w pierwszym kwartale 2023 roku 49,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W ujęciu rok do roku przychody wzrosły o 6 procent, a zysk zwiększył się o prawie 23 procent.

W omawianym okresie głównym źródłem przychodów grupy była produkcja telewizyjna. Za pierwszy kwartał 2023 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie prawie 32,5 mln zł, co stanowiło 65 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem.

W pierwszym kwartale 2023 roku na 38 antenach można było oglądać 37 produkcji ATM Grupy, co stanowiło niemal pięć tysięcy godzin wyemitowanych programów. Wygenerowały one zasięg 79 proc., co oznacza, że ponad 28 mln osób oglądało realizacje ATM Grupy w tym okresie.

- Większość realizowanych produkcji ma mocno ugruntowaną pozycję na rynku i stałą widownię. W analizowanym okresie najlepiej oglądany odcinek serialu „Ojciec Mateusz” zgromadził przed telewizorami ponad 1,9 miliona widzów, „Pierwsza Miłość” – 1,2 miliona widzów, „Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny” – ponad 1,2 miliona widzów, „Policjantki i Policjanci” – milion widzów" - podała spółka w raporcie.

Do największych akcjonariuszy ATM Grupy należy spółka Kuszewski Investment (50,4 proc.). 17,4 proc. akcji posiada Zygmunt Solorz-Żak. Cała spółka jest wyceniana na 310 mln zł.