Olga Tokarczuk inwestuje w grę

Sundog, nowa spółka z branży gier wideo, której akcjonariuszką jest laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Olga Tokarczuk, z sukcesem zakończył emisję prywatną. W styczniu firma pozyskała od inwestorów 1,48 mln zł.

Zgromadzony przez firmę Sundog kapitał zostanie przeznaczony na stworzenie prototypu gry "Ibru", inspirowanej książką Olgi Tokarczuk "Anna In w Grobowcach Świata". W nadchodzących miesiącach Sundog planuje kolejną emisję. Jej celem będzie zebranie budżetu produkcyjnego na stworzenie tytułu.

- Naszym założeniem było, aby zrobić grę na podstawie jak najlepszej – istniejącej już fabuły. Stąd kontakt z Olgą Tokarczuk i wybór książki jej autorstwa – "Anna In w Grobowcach Świata". To jeden z najstarszych mitów w historii ludzkości we współczesnej odsłonie. Powieść ponadczasowa, głęboko ludzka, w której wizja współczesnego umierającego świata, doskonale nadaje się do pokazania w świecie cyfrowym - mówi Mateusz Błaszczyk, dyrektor kreatywny i współzałożyciel Sundoga.

Olga Tokarczuk współtworzy firmę Sundog i wspomaga zespół przy pracach koncepcyjnych

Pozyskany od inwestorów kapitał spółka przeznaczy na stworzenie prototypu "Ibru". Gra będzie detektywistycznym RPG łączącym cyberpunk i mity sumeryjskie. Zespół kładzie nacisk na stworzenie różnych sposobów jego eksploracji.

- Nie mam poczucia, że jestem właścicielką mitu o Inannie. Wręcz przeciwnie mity należą do wszystkich i ciągle do nas wracają w różnych formach. Gra może być innym sposobem wejścia w opowieść, przeżycia jej w inny sposób. Uważam, że to szansa dla mojej książki - zaistnieć w innej formie i w ten sposób dotrzeć do ludzi, którzy już nie czytają papierowych książek - przekonuje Olga Tokarczuk, przewodnicząca rady nadzorczej Sundoga.

Czas rozgrywki planowany jest na około 16 godzin.

- Planujemy wyprodukować prototyp, który pokażemy wydawcom i potencjalnym inwestorom. W kolejnych miesiącach zamierzamy przeprowadzić kolejną emisję akcji, która – mamy nadzieję – pozwoli nam uzyskać środki na całą produkcję. Szacujemy, że będzie to kwota przekraczająca 10 mln zł. Planujemy także rozbudowę zespołu do ok. 20 osób - dodaje Mateusz Błaszczyk.

Gra "Ibru" ma być gotowa w 2026 roku. Wcześniej spółka rozważy debiut na giełdowym rynku NewConnect. Zespół Sundoga aktualnie tworzy 9 osób.