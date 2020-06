Olympus rezygnuje z produkcji sprzętu fotograficznego

Japoński producent precyzyjnych technologii optycznych i cyfrowych Olympus poinformował w środę, że zamierza zrezygnować z produkcji aparatów i obiektywów fotograficznych – swojej niegdyś sztandarowej działalności.

Zgodnie z wydanym w środę oświadczeniem Olympus zawarł już umowę przedwstępną z funduszem inwestycyjnym Japan Industrial Partners (JIP), który miałby przejąć wszystkie aktywa grupy związane z produkcją sprzętu fotograficznego (m.in. aparatów Olympus i obiektywów Zuiko). Podpisanie ostatecznej wersji umowy zaplanowane jest na 30 września br., zaś sfinalizowanie transakcji na 31 grudnia br. Przewidywana kwota transakcji nie została upubliczniona.

Fundusz inwestycyjny JIP specjalizuje się w przejmowaniu i restrukturyzacji firm lub ich działów przeżywających trudności. W wydanym w środę komunikacie Olympus określił zbycie na rzecz JIP swojego działu produkującego sprzęt fotograficzny rozwiązaniem "najwłaściwszym" w obecnej sytuacji i pozwalającym mu stać się "bardziej zwartym, skuteczniejszym oraz elastyczniejszym".

Olympus został założony w 1919 roku i początkowo zajmował się produkcją mikroskopów oraz termometrów. W 1936 roku firma wprowadziła na rynek swój pierwszy aparat fotograficzny i w ciągu następnych dekad zyskała pozycję jednego z czołowych producentów sprzętu fotograficznego na świecie - obok innych japońskich gigantów tego rynku jak Canon, Nikon, Fujifilm czy Pentax.

W ostatnich latach udział aparatów fotograficznych w produkcji firmy systematycznie malał. W ostatnim roku księgowym 2019/20 zakończonym 31 marca br. sprzedaż sprzętu fotograficznego była o ponad 10 proc. niższa niż w roku poprzednim i wyniosła 43,6 mld jenów (361 mln euro), co stanowiło ok. 5 proc. obrotów firmy. Trzy ostatnie lata księgowe dział sprzętu fotograficznego Olympusa odnotowywał stratę operacyjną - w tym w ostatnim roku budżetowym 10,4 mld jenów (ok. 86 mln euro).

Obecnie głównymi źródłami dochodu Olympusa jest produkcja sprzętu medycznego (m.in. endoskopów i ultrasonografów), badawczego (w tym m.in. mikroskopów i specjalistycznych urządzeń optycznych) oraz przemysłowego (m.in. wideoskopów, spektroskopów etc.)

