Omikron prowadzi biotechnologię na ścieżkę wzrostu

Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem dla polskiego rynku biotechnologicznego. - W walkę z pandemią zaangażowane zostały ogromne pieniądze. Inwestycje spowodowały gwałtowne przyspieszenie rozwoju technologii stworzonych już wcześniej, ale wykorzystanych w dużej skali na użytek walki z COVID-19. W przyszłości będą miały one znacznie szersze zastosowanie - mówi w wywiadzie dla WNP.PL Tomasz Wrzesiński, wiceprezes biotechnologicznej spółki giełdowej Blirt.

Blirt to utworzona w 1994 roku polska firma biotechnologiczna z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w wytwarzaniu wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do stosowania w Life Science. Obecnie jest wiodącym producentem Proteinazy K, Inhibitora RNaz oraz innych rekombinowanych białek i enzymów stosowanych w biologii molekularnej. Spółka od 16 marca 2011 roku notowana jest na rynku NewConnect w Warszawie. Raportowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 27,6 mln zł.

Nasze założenia spełniły się nie w okresie pięciu - jak wcześniej zakładaliśmy - lat, tylko już w 2020 roku. Nagle okazało się, że istnieje takie zapotrzebowanie na testy PCR na całym świecie, że duże firmy nie są w stanie zaopatrzyć wszystkich swoich klientów w odczynniki. Pojawiła się więc przestrzeń dla wielu firm o mniejszej skali biznesu i mniejszych możliwościach technicznych, technologicznych oraz finansowych. Zaczęły one na szerszą skalę zaopatrywać laboratoria, wychodząc z działalnością także poza granice swojego kraju na rynki zagraniczne.- W 2020 roku, oprócz gwałtownego wzrostu naszego stałego eksportu, pojawili się odbiorcy naszych enzymów w Polsce, którzy skorzystali z niszy i zaczęli produkować i sprzedawać testy PCR w różnych krajach na całym świecie. Obecny rok przyniósł kolejne zmiany. Do Europy powróciły już z USA wielkie koncerny, jak Roche, Abbott, ThermoFisher. Duże laboratoria wyposażone są w ich wysoce automatyzowany sprzęt, tzw. zamknięty, czyli wykorzystujący tylko odczynniki określonej firmy. W związku z tym szeroko otwarte w zeszłym roku drzwi dla wielu mniejszych firm stopniowo zaczęły się zamykać. Firmy te stanowiły z kolei podstawową grupę naszych klientów. W efekcie, w Polsce sprzedajemy obecnie dużo mniej enzymów covidowych.Jeśli zaś chodzi o klientów zagranicznych, poziom sprzedaży jest trochę niższy niż w roku ubiegłym, ale wielokrotnie wyższy niż w roku 2019. Jest to nadal tzw. czas covidowy, ale już po diametralnej zmianie, jaka dokonała się na rynku testów. Oprócz popytu na testy PCR, generowanego przez laboratoria, pojawiło się zapotrzebowanie na testy poprzedniej technologii, opartej o immunochemię, czyli na tzw. testy kasetkowe o mniejszej czułości. Ze względu na niższą cenę i kasetkową formę, a co za tym idzie istotnie prostszy sposób użycia, stają się one masowym, przesiewowym narzędziem do diagnozowania zakażenia koronawirusem.Aczkolwiek tu też dostrzegamy dynamicznie zachodzące zmiany. W momencie pojawiania się nowej mutacji, jak rozprzestrzeniający się obecnie Omikron, następuje powrót do testów PCR, stosowanych również przesiewowo, m.in. do badania podróżujących transportem lotniczym.Czytaj: Blirt robi biznes na testach do wykrywania COVID-19 - Omikron potwierdza pewne hipotezy robocze, że epidemia COVID-19 staje się elementem naszego codziennego życia. Pytaniem jest: w jakiej formie i na jak długo? Jakie rodzi to perspektywy dla naszych produktów? Produkujemy enzymy, z których nasi odbiorcy budują systemy diagnostyczne. Ich klienci znajdują zastosowanie dla tych systemów w różnych obszarach działalności, zarówno ściśle medycznych, jak i związanych z profilaktyką czy monitorowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego.Obecnie nie wiadomo, jak bardzo musimy obawiać się mutacji i co będzie z dalszymi efektami szczepień, ale wiadomo, że pozostanie potrzeba monitorowania obecności wirusa i rozróżniania kolejnych jego wariantów. Systemy diagnostyczne będą wykorzystywane w tym celu jeszcze przez dłuższy czas.- Produkujemy enzymy, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w badaniach naukowych. Mówimy więc o zagrożeniu biologicznym nie tylko ze strony wirusów. W celu leczenia schorzeń, które wcześniej nigdy nie były leczone, jak choroby genetyczne, opracowywane są terapie komórkowe, genowe, które dają coraz lepsze efekty terapeutyczne, ale zmienione DNA może stać się czynnikiem niebezpiecznym. W związku z tym diagnozowanie, monitorowanie i usuwanie zmienionego kwasu nukleinowego to na pewno obszary, w których będą rozwijały się nowe technologie. Ich jeszcze nie widać na rynku, ale pracują nad nimi już nasi klienci.Modne staje się też dziś hasło: „PCR w kieszeni”. Dzięki technikom Point of Care (szybkie testy – przyp. red.) będziemy wkrótce powszechnie monitorować swój stan zdrowia i nasze bezpośrednie otoczenie na okoliczność zagrożeń biologicznych.- Możemy zakładać, że nadchodzące miesiące, być może nawet do połowy przyszłego roku, będą wyglądały podobnie do tego, co obserwujemy dzisiaj. Gdy fala covidowa, jaką mamy obecnie, minie, to pozostanie z nami system profilaktyki i monitorowania, który będzie rozwijany z wykorzystaniem aplikacji wywodzących się z biotechnologii.W walkę z pandemią zaangażowane zostały ogromne pieniądze. Inwestycje spowodowały gwałtowne przyspieszenie rozwoju technologii stworzonych już wcześniej, ale wykorzystanych w dużej skali na użytek walki z COVID-19. W przyszłości będą miały one znacznie szersze zastosowanie. Już dziś widzimy, że nasi klienci, którzy przed pandemią zajmowali się budowaniem nowych systemów związanych z diagnostyką onkologiczną, kardiologiczną, neurologiczną, wracają powoli do swoich projektów, ale z dużo większym rozmachem, inwestycjami i z nową wiedzą zdobytą w trakcie okresu covidowego.*****