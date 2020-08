ONZ: w I kw. br. liczba stron wyłudzających dane wzrosła o 350 proc.

W pierwszym kwartale 2000 r. liczba fałszywych stron internetowych wyłudzających dane w ramach cyberataków z użyciem techniki phishingu wzrosła o 350 proc. - poinformował dyrektor ONZ ds. przeciwdziałania terroryzmowi Władimir Woronkow.

Woronkow cytowany w piątek przez agencję Associated Press zwrócił uwagę, że wiele fałszywych witryn wykorzystywanych przez hakerów do phishingu obiera za cel podmioty z branży medycznej, m.in. szpitale i systemy teleinformatyczne dla ochrony zdrowia, co wpływa na zakłócanie ich pracy w szczególnie trudnym czasie pandemii COVID-19.

Ponadto, jak stwierdził Woronkow przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, wzrost liczby stron wykorzystywanych do phishingu wpisuje się w szerszą tendencję rosnącego natężenia cyberprzestępczości widocznego w ostatnich miesiącach. Zdaniem urzędnika, ONZ i światowi eksperci do tej pory nie oszacowali jeszcze całkowicie "wpływu i konsekwencji pandemii na stan pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a w szczególności na zorganizowaną przestępczość i terroryzm".

Wnioski dyrektora były prezentowane w wystąpieniu podczas Wirtualnego Tygodnia Przeciwdziałania Terroryzmowi, który ONZ zorganizowało w ubiegłym miesiącu. W organizowanych online spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 134 krajów, a także 88 organizacji obywatelskich i sektora prywatnego, 47 organizacji międzynarodowych i regionalnych, a także 40 instytucji działających w strukturach ONZ.

Dyrektor ds. przeciwdziałania terroryzmowi stwierdził, że dyskusje prowadzone w ramach spotkań pozwalają wnioskować, iż państwa członkowskie ONZ są skupione na "radzeniu sobie z kryzysem zdrowotnym i humanitarnym wywołanym przez COVID-19". Woronkow zachęcił uczestników rozmów, by nie zapominali jednocześnie o zagrożeniu, jakie stwarza terroryzm.

"W wielu regionach świata terroryści wykorzystują lokalne trudności i słabość administracji dla przegrupowania się i odzyskania kontroli" - ostrzegł dyrektor ONZ. Jak dodał, pandemia koronawirusa może przełożyć się na wzrost ekstremizmu i terroryzmu przede wszystkim przez uwypuklenie nierówności i wzmożenie lokalnych konfliktów.