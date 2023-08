Operator BLIK-a pokazał wyniki. Jedna usługa rośnie wyjątkowo dynamicznie

W drugim kwartale 2023 roku wartość natychmiastowych przelewów na telefon za pomocą usługi BLIK wyniosła 13,3 mld zł, a ich liczba po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 milionów, poinformował Polski Standard Płatności, operator systemu płatności mobilnych BLIK.

W drugim kwartale 2023 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali 426 mln transakcji o wartości prawie 58 mld zł.

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku z rozwiązania aktywnie korzystało już ponad 14 mln osób.

W analizowanym okresie najbardziej dynamicznie rosła liczba przelewów na telefon, z której Polacy skorzystali 100 mln razy.

Wartość transakcji BLIK rośnie szybciej niż ich liczba

W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku użytkownicy usługi BLIK zrealizowali 426 mln transakcji, co stanowi wzrost o 46 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wartość wszystkich transakcji wzrosła natomiast rok do roku o 49 proc. osiągając poziom 57,9 mld zł. Dla porównania, użytkownicy BLIK-a w pierwszym kwartale tego roku zrealizowali 374 mln transakcji o wartości 50 mld zł. W ujęciu kwartał do kwartału wartość transakcji wzrosła o 15 proc., a ich liczba o 13 procent.

Łącznie w pierwszym półroczu 2023 roku wykonano 800 mln operacji o wartości 108 mld.

Najważniejsze dane transakcyjne BLIK-a znajdują się na poniższej grafice:

Liczba aktywnych użytkowników BLIK-a (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wynosiła na koniec czerwca bieżącego roku 14,1 mln osób, co stanowi wzrost o 25 proc. w ujęciu rok do roku. Dla porównania, na koniec pierwszego kwartału 2023 roku z BLIK-a aktywnie korzystało ponad 13,5 mln osób.

Przelewy na telefon cieszą się coraz większą popularnością

Drugi kwartał przyniósł także znaczący wzrost liczby przelewów na telefon BLIK. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 13,3 mld zł (wzrost o 98 proc. rok do roku), a średnia wartość pojedynczej transakcji to 141 zł.

- Przelewy na telefon BLIK to obecnie nasza najdynamiczniej rosnąca usługa, która stanowi blisko jedną czwartą wszystkich transakcji - mówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności.

Poniżej najważniejsze liczby dotyczące przelewów na telefon:

Od kwietnia do czerwca bieżącego roku zauważalnie rosły także płatności BLIK w tradycyjnych terminalach płatniczych. Liczba transakcji wyniosła w tym okresie 92,3 mln, czyli o 67 proc. więcej niż rok temu.

Trend zwyżkowy był również widoczny w kontekście transakcji bankomatowych. W drugim kwartale 2023 r. liczba operacji w bankomatach zwiększyła się o jedną czwartą rok do roku, osiągając poziom 15,5 mln. Średnia wartość pojedynczej wpłaty bądź wypłaty wyniosła w tym kanale 644 zł.

Od kwietnia do czerwca br. użytkownicy realizowali za pomocą usługi BLIK średnio 4,7 mln transakcji każdego dnia. To blisko o połowę więcej niż w tym samym okresie 2022 roku.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych.