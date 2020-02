Operator Chmury Krajowej pozyskuje partnerów z USA. Wszystko dla suwerenności Polski

W lutym Operator Chmury Krajowej zawarł strategiczne partnerstwo z Oracle Consulting. Wcześniej związał się umową z Google Cloud. Po co Amerykańskim firmom sprzedającym od lat usługi chmurowe polski partner, który działa ledwie nieco ponad rok? Jak wygląda polska strategia w sprawie cloud computingu? Odpowiedzi na te i inne pytanie przyniesie sesja TECH na zupełnie nowej konferencji EEC Trends, która poprzedzi Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Opracowanie na podstawie danych Eurostatu za 2018 rok Chmura obliczeniowa - jej potencjał jest ogromny, a Polska wciąż jest na samym początku drogi, by z niej w pełni skorzystać - ocenia Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Swoje pierwsze cyfrowe usługi, skierowane do wybranych klientów, Operator Chmury Krajowej zaczął świadczyć z końcem pierwszego kwartału 2019 roku. Pierwszym klientem OChK został jej współwłaściciel bank PKO BP, który wykorzystuje usługi w zakresie outsourcingu środowiska testowego, opierając się na modelu IaaS. Prace nad pełną oferta jednak jeszcze trwają. Zadaniem OChK jest zapewnienie infrastruktury do zdalnego przetwarzania danych i świadczenia usług. Usługi OChK są dostępne zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.Operator Chmury Krajowej ma więc z jednej strony popularyzować stosowanie chmury, która jest powszechnie uważana za nieodzowny składnik nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki, a z drugiej dbać o bezpieczeństwo jej stosowania i cyfrową suwerenność Polski. Dzięki temu ma też zwiększać zaufanie polskich przedsiębiorców do tej technologii.- Na pewno pozytywnym zjawiskiem było pojawienie się Operatora Chmury Krajowej - mam nadzieję, że będzie to katalizator rozwoju polskiej gospodarki i realne ułatwienie dla firm i sektorów, które dotychczas miały obiekcje przed migracją do chmury obliczeniowej chociażby z uwagi na lokalizację gromadzonych danych - komentuje Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce, jednego z komercyjnych partnerów OChK.- Takie inicjatywy wiążą się z tym, że nie tylko Polska, ale też inne kraje, próbują dbać o cyberbezpieczeństwo. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma żadnych gwarancji, że chmura publiczna czy krajowa będzie bardziej bezpieczna od tego, co oferuje w pełni komercyjny dostawca - przestrzega z kolei Radosław Cieślak z Autodesku.Podkreśla przy tym, że OChK powinno dołożyć wszelkich starań, by jego usługi były kompatybilne z dostępnymi już na rynku rozwiązaniami.- Skoro bierzemy się już za budowę chmury krajowej, to bardzo istotne jest to, na ile będzie ona możliwa do połączenia z obecnymi już na rynku rozwiązaniami. Przykładowo nasz software działa na chmurze Amazona. Jeśli chmura krajowa będzie się z nią łączyła, to świetnie - dodaje.Działanie OChK opiera się z jednej strony na własnych usługach, świadczonych w oparciu o polskie centra danych. Firma oferuje usługi własne, świadczone z wykorzystaniem zbudowanej samodzielnie i zlokalizowanej blisko klientów infrastruktury chmurowej. Składa się ona z regionów z minimum dwoma punktami dostępowymi każdy.Z drugiej strony OChK zapewnia też usługi publiczne pochodzące od dostawców komercyjnych. Usługi pochodzące od globalnych dostawców chmury publicznej mają z założenia mieć charakter komplementarny do oferty własnej Operatora Chmury Krajowej.To właśnie hybrydowy model działania, który po części ma zapewnić niezależność od sektora komercyjnego, a po części wykorzystać jego potencjał.Poco jednak przedsiębiorcy mieliby korzystać z chmury krajowej, skoro od lat mają dostęp do rozbudowanej oferty komercyjnych dostawców? OChK przekonuje, że dzięki temu mają pewność, że usługa chmurowa będzie w pełni spełniała wymogi polskiego i unijnego prawa, w tym choćby odpowiadała regulacjom RODO."OChK zapewni swoim klientom wsparcie procesów transformacji cyfrowej w ramach umowy zawartej w polskiej jurysdykcji i zgodnej z wymogami polskich regulatorów oraz jedno rozliczenie dla wszystkich usług - własnych i partnerskich. Łącząc usługi własne i partnera, Chmura Krajowa stanie się wiodącym dostarczycielem usług chmurowych dla klientów biznesowych na polskim rynku" - informuje operator.Liczba partnerów Operatora Chmury Krajowej sukcesywnie rośnie. We wrześniu 2019 roku głośno było o nawiązaniu współpracy z Google Cloud. Potentat z Mountain View dołączył wtedy do grona już wcześniej pozyskanych partnerów takich jak: Asseco Poland, Asseco Data Systems, Accenture, Sygnity DTX Technology czy VMware.Przy okazji podpisania umowy z Google Cloud prezes OChK Michał Potoczek poinformował, że włączenie usług amerykańskiej firmy do oferty Chmury Krajowej umożliwi polskim przedsiębiorcom korzystanie dokładnie z tych samych zaawansowanych technologii, z których korzystają ich globalni konkurenci.- Dzięki nam pozostaną jednak w polskiej jurysdykcji i pod kontrolą lokalnych regulatorów. Nasze partnerstwo istotnie przyspieszy także procesy cyfrowej transformacji. Pomożemy polskim firmom skutecznie budować innowacyjne produkty i przewagi konkurencyjne z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań - oznajmił Michał Potoczek.- Będziemy gotowi na megatrendy, takie jak na przykład internet rzeczy, które wielokrotnie zwiększają zapotrzebowanie na moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania olbrzymich zbiorów danych - dodał.Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w 2020 roku w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.Klienci będą mogli skorzystać z nowych usług, zawierając umowę z OChK. Jeszcze przed uruchomieniem polskiego regionu klienci Google Cloud dostali możliwość przystąpienia do szkoleń i programów transformacji cyfrowej, by jak najwcześniej osiągnąć pełną zdolność do wykorzystania potencjału współpracy.Natomiast po uruchomieniu regionu, będą mogli korzystać z infrastruktury zlokalizowanej w Warszawie. W momencie otwarcia, region Google Cloud będzie wyposażony w trzy niezależne strefy dostępowe.Z kolei Asseco Data Systems, Accenture i DXC Technology pomagają klientom operatora w stworzeniu strategii wykorzystania usług chmurowych i przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz w projektach migracji do usług chmurowych.Natomiast Asseco Poland i Sygnity pomagają opracować szczegółowe rozwiązania informatyczne, konieczne do przeniesienia zasobów do chmury. Współpraca z dwiema ostatnimi firmami będzie również obejmowała szerszy zakres usług, w tym oferowanie ich oprogramowania na platformie Chmury Krajowej.Lista partnerów ma być coraz dłuższa. W lutym 2020 roku strategiczną umowę z OChK podpisała firma Oracle Consulting. Jej celem jest udostępnienie wszystkim potencjalnym klientom OChK możliwości przenoszenia środowisk informatycznych z ich obecnej infrastruktury do chmury OChK.- Umowa ramowa pomiędzy firmami przewiduje wsparcie dla wszystkich klientów Oracle, zapewniając bezpieczne i optymalne ścieżki migracji ich środowisk na infrastrukturę OChK. Umowa przewiduje współpracę na wielu polach eksploatacji - od wsparcia w obszarze infrastruktury, platform middleware, baz i hurtowni danych oraz wirtualizacji, kończąc zaś na usługach tworzenia i wdrażania dedykowanego oprogramowania i aplikacji SaaS Oracle - tłumaczy Tomasz Łaniec, przedstawiciel Oracle Consulting.Jak dodaje, wszystkie rozwiązania wytworzone lub opracowane przez Oracle Consulting mogą być dostarczone klientom OChK w modelu usługowym.Rozwiązania chmurowe stają się w coraz większym stopniu nieodzownym składnikiem budowania konkurencyjności firmy.- Jeżeli ktoś myśli o wdrażaniu innowacji bez wykorzystania chmury, to napotka na duże ograniczenia, ostatecznie zamykając się na rozwiązania sprzed dekady, ponieważ na rynku zmniejsza się liczba rozwiązań „on-premise” - komentuje Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.Tymczasem w statystykach Eurostatu Polska znajduje się na szarym końcu, jeśli idzie o stosowanie chmury w przedsiębiorstwach. Według pełnych danych za 2018 rok tylko 11 proc. polskich firm wykorzystuje chmurę przy unijnej średniej na poziomie 26 proc. Tym samym Polska zajęła 26. miejsce na 28 krajów w zestawieniu, którego lider - Finlandia - może pochwalić się wynikiem na poziomie 65 proc.Jego zdaniem działalność OChK daje szanse na wyraźne przyspieszenie w tej dziedzinie.- Jestem przekonany, że pojawienie się Operatora Chmury Krajowej i możliwość przechowywania danych w Polsce będzie katalizatorem rozwoju w tym obszarze i zachętą dla kolejnych firmy do migracji do chmury - podsumowuje.Rosnące znaczenie chmury obliczeniowej znajduje też swoje odbicie w agendzie konferencji EEC Trends , która 25 lutego 2020 roku zostanie zorganizowana w warszawskim hotelu Sheraton. W sesji TECH poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: chmura i biznes, technologie cloud w gospodarce, Polska Chmura Krajowa czy przetwarzanie w chmurze jako kluczowy element czwartej rewolucji przemysłowej.Udział w dyskusji wezmą m.in. Joanna Baranowska z Ministerstwa Cyfryzacji, Radosław Cieślak, industry executive w firmie Autodesk, Marcin Karczmarczyk, dyrektor zarządzający Operatora Chmury Krajowej, Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI oraz Wojciech Wolny, prezes Grupy Euvic.