Operator płatności podatków w mObywatelu wybrany bez przetargu

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński bez przetargu wybrał operatora odpowiadającego za płatności podatków w aplikacji mObywatel. Wskazał Bank Gospodarstwa Krajowego - pisze money.pl.

mObywatel to rządowa aplikacja, która służy do przechowywania cyfrowych dokumentów oraz załatwiania spraw urzędowych przez internet. Niebawem umożliwi użytkownikom również płacenie podatków. Na początek będzie to możliwe przy użyciu BLIK-a, popularnego narzędzia płatniczego, z którego regularnie korzysta ponad 13,5 mln Polaków. Usługa ePłatności w mObywatelu jest w końcowej fazie testów, wkrótce mają ją udostępnić pierwsze samorządy.

Według ustaleń money.pl minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powierzył rozliczanie transakcji w mObywatelu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ten państwowy bank, w całości należący do Skarbu Państwa, swoje kompetencje w zakresie rozliczania płatności rozwija od zaledwie dwóch lat.

Portal zwraca też uwagę, że przez ponad pięć lat (w latach 2016-21) w zarządzie BGK zasiadał Przemysław Cieszyński, ojciec ministra cyfryzacji.

Dlaczego operatora wybrano poza trybem zamówień publicznych?

W nowelizacji ustawy o e-administracji - nad którą trwają prace legislacyjne i którą wkrótce powinien zająć się Stały Komitet Rady Ministrów - wskazano BGK jako podmiot właściwy do obsługi płatności realizowanych na rzecz podmiotów publicznych. Zapisano też, że przysługuje mu wynagrodzenie za obsługę przyjmowania transakcji płatniczych finansowanych z budżetu państwa. Precyzyjniej, pieniądze mają pochodzić z puli przypadającej ministrowi finansów. Określono, że wysokość wynagrodzenia dla BGK nie może przekroczyć 5 groszy za pojedynczą transakcję.

Portal zapytał ministra, czy nie widzi problemu w tym, że dostawcę operatora płatności wyłonił poza trybem zamówień publicznych i otrzymał odpowiedź, w której Janusz Cieszyński argumentuje, że BGK będzie je realizował w ramach pilotażu usługi i zrobi to nieodpłatnie, wobec czego nie trzeba było robić postępowania w trybie PZP (Prawo zamówień publicznych).

- To jest opłacalne dla wszystkich stron, a najbardziej dla obywateli, którzy nie będą musieli nic płacić za usługę - opowiedział minister, przypominając, że obecnie BLIK przy płatności podatkowej kosztuje 12 groszy.

Jednak zdaniem Łukasza Bernatowicza, wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego i wiceprezesa Business Centre Club, jeśli urzędowo określono maksymalną stawkę na poziomie 5 groszy, to może znalazłaby się firma, która zrobiłaby to taniej.

- W takiej sytuacji minister cyfryzacji powinien był rozpisać przetarg - skomentował.

Bezprzetargowy zakup respiratorów i maseczek w czasie pandemii

Money.pl przypomniał też, że w czasie pandemii Janusz Cieszyński jako wiceminister zdrowia zadecydował o bezprzetargowym zakupie respiratorów i maseczek, które później okazały się trefne.