Operatorom telekomunikacyjnym kończą się zapasy smartfonów

Amerykański koncern AT&T przygotowuje się na braki magazynowe smartfonów z powodu epidemii Covid-19. Podobne problemy z zapasami ma także jeden z brytyjskich operatorów oraz francuska firma telekomunikacyjna - podała agencja Bloomberga, cytując anonimowe źródła.

Mimo że chińskie fabryki telefonów wracają powoli do zwykłej produkcji po przerwie z powodu epidemii koronawirusa, problem z dostępnością smartfonów zaczyna być dopiero widoczny w dalszym ogniwie łańcucha dostaw - wśród operatorów telekomunikacyjnych.

Firmy sprzedające telefony wraz z ofertami usług telekomunikacyjnych polegają na stałych dostawach z ChRL. Informatorzy Reutera wskazali, że do braków magazynowych popularnych modeli przygotowuje się AT&T, jeden operator z W. Brytanii i kolejny z Francji.

Brytyjscy operatorzy mogą posunąć się do naruszenia awaryjnych zapasów smartfonów, zgromadzonych w celu zaradzenia problemom logistycznym związanym z procesem Brexitu - dodało jedno ze źródeł.

Bloomberg wskazał, że choć problemy z łańcuchem dostaw mogą potrwać jedynie parę tygodni, to rynek smartfonów już pożegnał się z prognozami wzrostu sprzedaży w obecnym roku.

Firma analityczna Canalys przewiduje, że globalna sprzedaż urządzeń spadnie o ok. 4,3 proc. w 2020 roku. W Europie spadek ma wynieść ok. 7,4 proc. Przed wybuchem epidemii spółka przewidywała zaś ok. 3,6 proc. wzrostu światowej sprzedaży.

Analityk Canalys Ben Stanton wskazał, że w lutym produkcja smartfonów wynosiła ok. 35 proc. zwykłego poziomu, w marcu ma wrócić do 85 proc. a na powrót do normy liczyć można w kwietniu.

Operatorzy nie mogą podwyższyć cen w związku z obecnymi problemami z podażą, ponieważ jest to niezgodne z zapisami umów z producentami urządzeń - dodał Stanton.

Bloomberg przypomniał, że każdego dnia na świecie sprzedawanych jest ok. 5 mln smartfonów. Często trafiają one z fabryki do klienta w zaledwie parę tygodni, a cały proces jest wysoko zoptymalizowany i zaplanowany z paromiesięcznym wyprzedzeniem.

Ekspertka firmy analitycznej CCS Insight Marina Koytcheva ostrzegła, że poważniejszym problemem dla producentów może być spowodowany przez epidemię spadek popytu na telefony i ogólny spadek gospodarczy w poszczególnych krajach. CCS obniżyło prognozy półrocznej sprzedaży smartfonów poza Chinami o 10 proc.

Podczas wtorkowej konferencji inwestorów Morgan Stanley szef AT&T John Stankey wskazał, że firma liczy się z potencjalnymi brakami magazynowymi telefonów. Obecny na spotkaniu dyrektor finansowy konkurencyjnego Verizon Communications Matt Ellis zapewnił, że jego firma nie odczuwa obecnie wpływu epidemii.