Operatorzy sieci Plus i Play pod lupą UOKiK - chodzi o dostęp do 5G

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania wyjaśniające wobec firm Polkomtel, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play. Urząd sprawdza rzetelności reklam nt. ofert związanych z technologią 5G - poinformował w poniedziałek UOKiK.

Do UOKiK docierają sygnały konsumentów dotyczące ofert dostępu do internetu w technologii 5G - piątej generacji sieci komórkowej, dzięki której zwiększy się prędkość internetu i pobierania danych.

Wynika z nich, iż konsumenci nie mogą skorzystać z tej technologii, mimo zapewnień ze strony przedsiębiorców.

W związku z tym prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play - sprawdzi w nich informacje udzielane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych.

Jak zwrócił uwagę UOKiK w poniedziałkowej informacji, materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi.

"Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora, oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty" - podkreślił cytowany w poniedziałkowej informacji prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zaznaczył, że istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost - bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd. Zwrócił jednocześnie uwagę, że technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych - to wzbudza zainteresowanie konsumentów. "Przedsiębiorcy powinni poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać" - wskazał.

Według UOKiK klienci sieci Plus skarżyli się na nieprawidłowe działanie technologii 5G, mimo że posiadali urządzenia umożliwiające jej obsługę. Z kolei abonenci Play na podstawie informacji w reklamach byli przekonani, że prezentowana w nich cena wraz z urządzeniem obejmuje internet w prędkości 5G. "Małym drukiem znalazła się informacja, że ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej technologii" - zaznaczono. Prezes UOKiK zweryfikuje, czy sytuacje opisane przez konsumentów miały miejsce - wskazał Urząd.

Przypomniał, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy i jego celem jest wyjaśnienie mechanizmów panujących na danym rynku. "Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania właściwego, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy" - stwierdzono.