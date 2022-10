Opole: połączenie mózg-komputer tematem obrad na Politechnice Opolskiej

Połączenie mózg-komputer przestaje być przedmiotem rozważanym jedynie przez twórców science fiction – uważają przedstawiciele zakończonej we wtorek międzynarodowej konferencji naukowej, której gospodarzem była Politechnika Opolska.

Tematem przewodnim dwudniowej konferencji naukowców na Politechnice Opolskiej były kwestie związane z możliwościami połączenia mózg-komputer.

"To jest jeden z tematów, które będą wiodące w przyszłości. Do tej pory rozwijaliśmy technikę w tym sensie, że była to autonomiczna część, rozwijał się internet, bazy danych, ale łączność człowieka z całym światem cyberprzestrzeni była dosyć ograniczona i limitowana możliwościami ruchowymi człowieka. Wiele osób niepełnosprawnych nie może przekazać swoich poleceń, co oznacza, że nie może czerpać z zasobów internetu" - uważa prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. Tadeusiewicz powiedział, że podczas obrad omawiano łączenie obukierunkowe mózgu z komputerem. Dzięki takiemu połączeniu można sterować maszyną poprzez myśl, ale także można odbierać zawartość baz danych bezpośrednio, bez potrzeby odczytywania treści na ekranie.

Zdaniem kierownika Pracowni Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk prof. Janusza Kacprzyka rozwiązania stosowane w połączeniach mózg-komputer można wykorzystać w wielu dziedzinach życia.

"Trudno wskazać branżę, w której nie można zastosować połączenia mózg-komputer. Weźmy jako przykład wprowadzanie danych w banku. To czasochłonne zajęcie. Gdyby takie dane udało się odczytać z mózgu bezpośrednio, byłoby to zdecydowanie szybsze i bardziej efektywne" - uważa prof. Kacprzyk.

Jako przykład praktycznego zastosowania połączenia mózg-komputer naukowcy podawali m.in. możliwość kierowania niektórymi urządzeniami za pomocą montowanych na głowie interfejsów. Mogą z nich korzystać na przykład osoby cierpiące na niedowłady kończyn.