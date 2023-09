Opole: USK utworzy Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu utworzy Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Jak poinformowała w poniedziałek Dariusz Madera, dyrektor szpitala, na ten cel 30 mln złotych przyznała Agencja Badań Medycznych.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Za środki otrzymane z Agencji Badań Medycznych zostanie zbudowana nowoczesna infrastruktura systemu, korzystającego m.in. ze sztucznej inteligencji.

"Po utworzeniu systemu będziemy mogli wprowadzać do niego dane pozyskane z różnych projektów, w tym klinicznej działalności USK, a następnie pracować na dużych wiarygodnych zbiorach. Będziemy współpracować z certyfikowanym biobankiem i pracownią genetyki w zakresie stworzenia kolekcji materiału biologicznego do wykorzystania w kolejnych projektach badawczych. Stworzymy też repozytorium danych do udostępniania naszych zasobów do celów naukowych, w tym wyszukiwania i ponownego wykorzystania zebranych już danych klinicznych" - powiedziała dr Antonina Dziedzic-Danel, dyrektor ds. operacji klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia-Badań Klinicznych.

Rodzaj gromadzonych danych będzie obejmował m.in. dane dotyczące stanu zdrowia, wykonywanych procedur medycznych, pozyskane z próbek biologicznych czy zanonimizowane notatki lekarskie. Wszystkie te dane będą zbierane i przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i standardami jakości.

Pieniądze opolski szpital otrzymał wraz z czterema konsorcjantami (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu i Uniwersytet Opolski) w ramach konkursu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych.

"To kolejny krok, który pomoże nam w rozwoju działalności naukowo-badawczej w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu. Wcześniej Agencja Badań Medycznych przyznała nam i Uniwersytetowi Opolskiemu pieniądze na powołanie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. UCWBK razem z Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych weszły w skład naszego Centrum Naukowo-Badawczego. Zbudowaliśmy profesjonalny zespół, który wspiera opolską kadrę medyczną w prowadzeniu badań klinicznych. Mamy odpowiednio wyposażone miejsce do prowadzenia badań klinicznych. Mamy bazę pacjentów wielospecjalistycznego szpitala i zespół naukowców. Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej to kolejny element naszych działań w tym obszarze" - podkreślił dyrektor Madera.