OPTeam już wie, jak podzieli zysk

Zarząd Spółki OPTeam SA z siedzibą w Tajęcinie podjął uchwałę o przekazaniu Radzie Nadzorczej OPTeam oraz Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Zarząd rekomenduje, aby dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie 4 678 157,89 złotych, w następujący sposób:

przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam SA kwotę 2 070 130,89zł; przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 2 608 027,00 zł.

Ponadto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. kwotę 7 926 249,93 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych / kapitału zapasowego.

Dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam SA w łącznej kwocie 9 996 380,82 złotych tj. 1,27 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam SA.

Zarząd OPTeam rekomenduje następujące terminy związane z wypłatą dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021: dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 20 czerwca 2022 roku a dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 04 lipca 2022 roku. Ostateczną decyzję co do sposobu podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

OPTeam dostarcza profesjonalne rozwiązania, systemy i usługi informatyczne dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i szkół wyższych.

Czytaj także: Polskie ePłatności zmieniają właściciela