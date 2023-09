Oracle zanotował świetny kwartał

Jeden z największych na świecie producentów oprogramowania - Oracle - w pierwszym kwartale finansowym zwiększył zysk netto o 60 procent – podała spółka.

Według komunikatu prasowego firmy zysk netto za kwartał zakończony 31 sierpnia wyniósł 2,42 mld dol. w porównaniu do 1,55 mld. dol. w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk na akcję wzrósł do 0,86 dolara z 0,56 dolara.

Zysk po wyłączeniu czynników jednorazowych wzrósł do 1,19 dolara na akcję z 1,03 dolara na akcję, przekraczając oczekiwania analityków.

Kwartalne przychody Oracle wyniosły 12,45 miliarda dolarów w porównaniu do 11,45 miliarda dolarów rok wcześniej. Eksperci przewidywali średnio, że będzie to kwota 12,57 miliarda dolarów.

Przychody z działu usług chmurowych i wsparcia licencyjnego Oracle w pierwszym kwartale finansowym wzrosły o 13 proc. do 9,55 miliarda dolarów.

Przychody ze sprzedaży licencji (w chmurze i na komputery lokalne) spadły o 11 proc. i wyniosły 809 mln dol.

Przychody ze sprzedaży sprzętu spadły o 6 proc. do 714 mln dol., a ze sprzedaży usług wzrosły o 1,6 proc. do 1,38 mld dol. Eksperci przewidywali średnio, że będą to odpowiednio 748 mln dol. i 1,43 mld dol.

Dyrektor naczelna Oracle, Safra Katz, powiedziała podczas telekonferencji, że firma prognozuje skorygowany zysk za drugi kwartał w wysokości od 1,3 do 1,34 dolara na akcję i oczekuje, że przychody wzrosną o 5–7 proc. rok do roku, czyli do 12,89 -13,13 mld dol.

Na podstawie wyników pierwszego kwartału finansowego Oracle wypłaci dywidendę w wysokości 0,4 dolara na akcję.