Oracle: zyski za drugi kwartał tego roku przewyższyły oczekiwania analityków

Zyski Oracle za drugi kwartał tego roku przewyższyły oczekiwania analityków - informuje agencja Reutera. Głównym czynnikiem wzrostu zysków firmy jest rosnący podczas pandemii koronawirusa popyt na usługi chmurowe.

Usługi chmurowe w 2020 r. rosnący popyt zawdzięczają przede wszystkim przeniesieniu dużej części pracy do modelu zdalnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi chmury obliczeniowej zwiększyło się również zainteresowanie licencjonowaniem oprogramowania - informuje Reuters powołując się na dane spółki.

Przychody netto Oracle wzrosły do poziomu 2,44 mld dol. z poziomu 2,31 mld dol. w analogicznym okresie w roku ubiegłym - podała agencja.

Całkowite przychody spółki wzrosły rok do roku o 2 proc. do poziomu 9,8 mld dol. Wcześniej prognozowano przychody na poziomie 9,79 mld dol. - przypomina Reuters.

Oracle to amerykańska firma świadcząca usługi z branży oprogramowania i infrastruktury dla biznesu. Razem z Walmartem spółka ta zainteresowana jest wykupieniem chińskiej platformy społecznościowej TikTok, która należy do start-upu ByteDance. Rozporządzenie wykonawcze nakazujące sprzedaż TikToka amerykańskiej spółce w sierpniu podpisał prezydent USA Donald Trump pod rygorem wprowadzenia blokady aplikacji na terenie całego kraju wraz z zakazem jej dystrybucji w razie niewykonania tego przepisu przez właściciela platformy. Do tej pory nie sfinalizowano transakcji, gdyż trwają negocjacje nad ostatecznym kształtem umowy pomiędzy stronami.