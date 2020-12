Orange kupuje spółkę informatyczną za 110 mln zł

Do grupy Orange Polska dołącza firma Craftware, która od ponad 10 lat zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami - CRM. Umowę zakupu 100 proc. udziałów w Craftware podpisała 7 grudnia 2020 r. należąca do Orange Polska firma BlueSoft. Wartość transakcji to około 110 mln zł.

Przychody Orange Polska z usług ICT w 2019 roku wyniosły 731 mln złotych, czyli o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wśród klientów Craftware są m.in. duże firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, handlu detalicznego czy finansów. Dla firmy pracuje ponad 300 osób.

Po przejęciu Craftware cały zespół grupy kapitałowej BlueSoft będzie liczył ponad 1000 specjalistów.

Perspektywiczny rynek

Uzupełnienie kompetencji