Orange ogranicza zużycie energii, także w Polsce

W odpowiedzi na trwający na kontynencie kryzys energetyczny, Orange wprowadza ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Europie. To m.in. stosowanie paneli słonecznych na stacjach bazowych, obniżanie temperatury w biurach i wyłączanie świateł w sklepach po ich zamknięciu.

W wydanym oświadczeniu Orange wskazuje na trwające projekty, rozpoczęte w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także wcześniej ogłoszone działania podejmowane we Francji, będące bezpośrednią odpowiedzią na obecne problemy z dostawami energii.

Optymalizacja efektywności energetycznej w sieciach jest kluczowa

Orange pracuje nad optymalizacją zużycia energii w całej Europie - w Belgii, Francji, Luksemburgu, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii. W sumie IT i sieci stanowią około 85 proc. zapotrzebowania grupy na energię, a pozostałe 15 proc. przypada na budynki, sklepy i pojazdy. Oznacza to, że optymalizacja efektywności energetycznej w sieciach jest kluczowa.

Zastępca dyrektora generalnego Orange, Marie-Noelle Jego-Laveissiere dodała, że firma wzmacnia obecnie swoje "ambicje w zakresie redukcji zużycia energii".

- Jesteśmy zdeterminowani, aby znajdować kreatywne sposoby na poprawę wydajności zużycia energii i zachęcać do trzeźwego myślenia, przy jednoczesnym zapewnieniu odporności naszej sieci i placówek - zauważyła dyrektor wykonawcza.

Środki obejmują: wdrażanie infrastruktury z funkcjami optymalizacji energii, partnerstwa, w tym współdzielenie sieci, przełączanie sieci we Francji na zasilanie akumulatorowe w okresach szczytowych oraz stosowanie paneli słonecznych na stacjach bazowych w wybranych obszarach. W Hiszpanii 100 proc. energii wykorzystywanej przez Orange pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Z wyłączeniem Francji, do 2025 roku co najmniej 75 proc. całkowitej energii wykorzystywanej przez Orange w Europie będzie pochodzić z odnawialnych źródeł.

W biurach chłodniej, światła gasną po zamknięciu salonów

Orange obniżył też minimalną temperaturę w biurach do 19°C, zoptymalizował zasady pracy w domu i wyłącza światła w swoich sklepach. Zasada wyłączania świateł w sklepach po ich zamknięciu obowiązuje w salonach w Polsce i jest również wprowadzana w Belgii.

Grupa stara się także zachęcić swoich pracowników i klientów do włączenia się w te działania. W Polsce Orange stworzył specjalną stronę internetową, na której można dzielić się pomysłami dotyczącymi zmniejszenia wpływu urządzeń i usług cyfrowych na pobór energii. We Francji grupa podpisała kartę Ecowatt, która zapewnia klientom wgląd w zużycie energii w czasie rzeczywistym, umożliwiając im odpowiedzialne dostosowanie własnego zużycia energii elektrycznej.