Orange Polska buduje nowe data center

Orange Polska buduje pod Warszawą data center - Warsaw Data Hub. Obiekt ma być gotowy do użytku jesienią 2021 roku. To efekt podpisanej w sierpniu 2020 roku umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Warbud. – Warsaw Data Hub to kolejne, już czwarte centrum przetwarzania danych Orange w Polsce - powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.