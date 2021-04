Orange Polska debiutuje w Zielonym Indeksie

Orange Polska planuje osiągnąć do 2040 r. neutralność klimatyczną. To o dziesięć lat wcześniej niż zakładają cele Europejskiego Zielonego Ładu czy rekomendacje globalnego stowarzyszenia operatorów telekomunikacyjnych (GSMA) dla branży. Spółka ma podstawy do wyznaczania sobie ambitnych zadań. W latach 2015-20 zredukowała emisje CO2 o 1/5, pomimo zwielokrotnienia transmisji danych w sieciach.

Emisje relatywne

Grupa Orange do Zielonego Indeksu.png Działania ograniczające emisję GHG

Oddam dach, kupię prąd

Drugie życie urządzeń

Jako „najbardziej istotne obszary wpływu działalności Orange Polska na otoczenie” zarząd uznaje wykorzystanie energii elektrycznej i związaną z tym emisję gazów cieplarnianych oraz generowanie elektroodpadów. W istocie, emisja pośrednia zakresu 2 (397 tys. ton) miała w 2019 r. 92,2-proc. udział w łącznej emisji gazów cieplarnianych (GHG) grupy.Wolumen tej emisji grupa zmniejszyła o 3,7 proc. w relacji do 2018 r. i o 9,6 proc. w porównaniu do 2017 r. Było to pochodną mniejszego zużycia energii elektrycznej (552 GWh w 2019 r.) - o 2,1 proc. w porównaniu do 2018 r. i o 5 proc. w porównaniu do 2017 r.Emisje bezpośrednie zakresu 1 (21,7 tys. ton) miały w 2019 r. 5,1-proc. udział w łącznej emisji GHG grupy i zmalały w ciągu trzech lat o 19,6 proc.Natomiast emisje pośrednie zakresu 3 (1,4 tys. ton) stanowiły w 2019 r. 0,3 proc. łącznej emisji grupy i w okresie trzech lat zostały zredukowane dokładnie o jedną trzecią (33,3 proc.).W 2019 r. na 1 mln zł przychodów (11 406 mln zł) GK Orange Polska przypadło 37,35 t łącznej emisji CO2. W porównaniu z 2018 r. (emisja 40,68 t) poziom był o 8,2 p.p. mniejszy (przy wzroście przychodów o 2,9 proc.), a w porównaniu z 2017 r. (41,21 t) grupa zmniejszyła ten wskaźnik o 9,4 p.p. (przy wzroście przychodów o 1 proc.).Na 1 mln zł EBITDA w 2019 r. (3 006 mln zł) przypadło 141,7 t emisji CO2, która w porównaniu z poziomem z 2018 r. (160,6 t) była o -11,8 p.p. mniejsza, przy wzroście wartości EBITDA o 7 proc.W 2019 r. na 1 pracownika grupy (12 376 osób) przypadło 34,42 t CO2, w porównaniu z 33,3 t w 2018 r., czyli wzrost wyniósł 3,4 p.p., co było związane m.in. z mniejszą o 8,6 proc. liczbą pracowników.Zarząd grupy informuje, że na 1 klienta w 2019 r. przypadało 19,9 kg emisji CO2, w porównaniu z 21,2 kg w 2018 r., czyli była ona o 6,1 p.p. mniejsza w porównaniach rdr.Ponieważ w łącznej emisji GHG grupy największy jest udział emisji powstającej podczas produkcji prądu, grupa skupia się na ograniczaniu jej zużycia - bezpośredniego, we własnych obiektach i poprzez wdrażanie bardziej efektywnych technologii wykorzystujących energię elektryczną. Nie jest to proste, ponieważ rosnący popyt na usługi telekomunikacyjne i przepływ informacji powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną.Przykładem zmniejszania zużycia prądu jest wymiana urządzeń opartych na starszej technologii na bardziej nowoczesne i energooszczędne, modernizacja układów chłodzenia, wprowadzenie funkcjonalności obniżających zużycie energii itp.Grupa wdrożyła dotąd blisko 160 inicjatyw, ujętych w programie Energy Optimisation. W latach 2014-2019 przyniosły one łączne oszczędności 583 GWh, a po zakończeniu wszystkich projektów oszczędności wyniosą 182 GWh rocznie (w stosunku do roku bazowego 2014). Przekłada się to na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery łącznie o 446 tys. ton.Dzięki realizacji programu Energy Optimisation całkowite zużycie energii w grupie zmniejszyło się w latach 2014-2019 o 10,7 proc.Od 2021 r. grupa pokrywa część zapotrzebowania na prąd energią ze źródeł odnawialnych (OZE). Realizuje pilotażowy projekt produkcji samodzielnie energii, dzięki panelom fotowoltaicznym zainstalowanym w wybranych lokalizacjach w spółkach.Poszukując optymalnych modeli finansowania instalacji fotowoltaicznych, spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu prac w modelu energii słonecznej jako usługi (Solar-as--a-Service – SaaS). Na takich zasadach zbudowano w 2019 r. jedną instalację w Kaliszu. W modelu SaaS zewnętrzna firma buduje i utrzymuje instalację fotowoltaiczną na własny koszt, a Orange udostępnia miejsce na taką instalację i kupuje wytworzoną energię. Łączna moc wszystkich modułów w uruchomionej instalacji wynosi 14 kWp.Rozwinięciem tych planów jest przedstawiony w kwietniu 2021 r. program redukcji emisji CO2 do 2025 r. o 65 proc., głównie dzięki zdecydowanie większemu wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych - do co najmniej 60 proc.Orange Polska, podobnie jak cała globalna Grupa Orange, chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto (net zero carbon) do 2040 r., dziesięć lat przed celami klimatycznymi UE ujętymi w założeniach Zielonego Ładu czy rekomendacjami GSMA dla operatorów telekomunikacyjnych.Zarząd grupy podkreśla, że jej spółki realizują też różne działania, które pośrednio przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2. Chodzi przed wszystkim o ograniczenie produkcji urządzeń zgodnie z zasadą "Reduce, Recycle, Reuse".Przykładem są zachęty dla klientów, by ci utylizowali zużyty sprzęt. Dotyczy to skupu nieużywanych już telefonów komórkowych, jak i przyjmowania bezpłatnie innych akcesoriów. Firma partnerska, z którą grupa współpracuje, naprawia też ewentualne uszkodzenia, dzięki czemu telefony, modemy lub dekodery mogą być nadal użytkowane.W 2019 r. grupa odnowiła i wprowadziła ponownie na rynek 410 774 modemy oraz urządzenia multimedialne i abonenckie urządzenia końcowe (CPE), co stanowiło około 43 proc. wszystkich tego typu urządzeń w Polsce. Dodatkowo w 2019 r. zostało odnowionych 194 995 takich urządzeń na rynek francuski i senegalski.Niezależnie od działań we własnym zakresie, z pomocą partnera zewnętrznego OP odnowiła i wprowadziła ponownie do obrotu ponad 8,5 tys. smartfonów i tabletów.Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), urządzenia, które nie nadają się już do dalszego użytku, są traktowane jako odpady i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia GIOŚ na gospodarowanie odpadami.