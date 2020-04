Orange Polska pokazał solidne wyniki. Teraz szykuje się na koronawirusa

Orange Polska przedstawił wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2020 roku. - Wyniki są bardzo solidne. Niestety, COVID-19 będzie miał negatywny wpływ na cała gospodarkę, w tym na operatorów telekomunikacyjnych. W przypadku pierwszego kwartału gospodarcze skutki pandemii są jeszcze ograniczone, spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach będzie je widać coraz wyraźniej – stwierdził Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

W I kwartale 2020 liczba użytkowników flagowej oferty konwergentnej Orange Love zwiększyła się o 18 tysięcy, czyli o 9 proc. więcej rok do roku. Przybyło też, jak podał spółka, 105 tys. klientów abonamentowych usług mobilnych od Orange, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rok do roku.Z Orange Światłowodu korzysta 564 tys. klientów, czyli 41 proc. więcej niż rok temu. Miniony kwartał z przyłączeniami netto na poziomie 44 tys. był drugim najlepszym w historii tej usługi. Wpływ na ten wynik miały, jak podał spółka, wcześniejsze zamówienia, złożone przed pandemią.Z najszybszych prędkości internetu, czyli światłowodu i VDSL korzysta 42 proc. klientów domowego internetu Orange, podczas gdy rok temu było ich 35 proc. Dzięki kolejnym inwestycjom, w zasięgu Orange Światłowodu jest już 4,4 mln gospodarstw domowych w 147 miastach. W pierwszym kwartale zasięg zwiększył się o 189 tysięcy mieszkań i domów.