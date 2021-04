Orange Polska tworzy światłowodowe joint venture za blisko 3 mld zł

Orange Polska poinformowała o utworzeniu z APG Group wspólnego przedsięwzięcia realizowanego poprzez Światłowód Inwestycje. Orange Polska tworzy 50/50 proc. joint venture z APG, wycenione na 2 748 mln zł, w celu budowy sieci światłowodowej do 1,7 mln gospodarstw domowych.

- Bardzo cieszy mnie nawiązanie partnerstwa z APG, który podziela naszą wizję co do potencjału rynkowego dla dalszej rozbudowy infrastruktury światłowodowej w Polsce - zaznacza Julien Ducarroz, Prezes Orange Polska.- Atrakcyjne warunki transakcji ukazują wartość aktywów infrastrukturalnych Orange Polska, co dowodzi, jak wielką wartość dla akcjonariuszy wypracowaliśmy w ramach zapoczątkowanej przed sześciu laty ambitnej strategii budowy sieci światłowodowej. Łącza światłowodowe są kluczowym elementem naszej strategii komercyjnej i jestem przekonany, że ta sieć zapewni nam przewagę konkurencyjną na dziesięciolecia, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju infrastruktury cyfrowej i ograniczenia wykluczenia cyfrowego w Polsce - dodaje.Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie wspólników zawartej przez Orange Polska i APG, a także w szeregu umów, jakie Orange podpisze ze spółką Światłowód Inwestycje przed zamknięciem transakcji.Warunkiem realizacji umowy jest uzyskanie zgody właściwych organów do spraw konkurencji, a także wniesienie przez Orange do spółki Światłowód Inwestycje aktywów światłowodowych po potwierdzeniu przez właściwe organy kwalifikacji prawnej tej transakcji.