Orange Polska zarobił w rok setki milionów złotych

Grupa Orange Polska w 2022 roku zanotowała nieco ponad 0,7 mld zł zysku netto, co rok do roku oznacza spadek o 57, proc. Z wyłączeniem wpływu jednorazowego zdarzenia na wyniki za 2021 rok zysk netto w 2022 roku był jednak wyższy niż rok wcześniej.

Grupa telekomunikacyjna Orange Polska podsumowała 2022 rok. Osiągnęła przychody na poziomie 12,488 mld zł, co oznacza, że w ujęciu rocznym wzrosły o 560 mln zł, czyli o 4,7 proc.

W 2022 roku zysk EBITDaL grupy Orange Polska wzrósł o 3,9 proc.

Orange Polska zaznaczyła, że do wzrostu sprzedaży przyczyniły się wszystkie najważniejsze obszary przychodów.

Spółka podała m.in., że łączne przychody z usług konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (stanowiących kluczowe kategorie usług telekomunikacyjnych grupy) zwiększyły się w ujęciu rocznym o 6,3 proc.

W samym IV kwartale 2022 przychody zwiększyły się o 208 mln zł, tj. 0 6,6 proc. rok do roku, rosnąc do poziomu 3,379 mld zł. Firma podała, że nie zmieniły się główne obszary tego wzrostu: podstawowe usługi telekomunikacyjne (wzrost o 6 proc. rok do roku ), usługi IT i integracyjne (+18 proc. rok do roku) oraz pozostałe przychody (+40% proc. rok do roku).

Zysk EBITDA grupy Orange Polska (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL) za 2022 rok wyniósł 3,078 mld zł i w ujęciu rocznym wzrósł o 115 mln zł, tj. o 3,9 proc.

W 2022 roku zysk netto grupy Orange Polska mniejszy niż rok wcześniej, ale...

Operator podał, że wzrost EBITDAaL został wygenerowany w całości przez marżę bezpośrednią (różnicę pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi), która wzrosła w wyniku dużego wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych, usług hurtowych (z wyłączeniem obszarów schyłkowych) oraz usług IT i integracyjnych.

W samym IV kwartale 2022 EBITDAaL zwiększyła się o 4,1 proc. rok do roku sięgając 736mln zł .

Grupa Orange Polska w 2022 roku osiągnęła 724 mln zł zysku netto, co oznacza, że był znacząco niższy w porównaniu z osiągniętym rok wcześniej kiedy wyniósł 1, 672 mld zł.

Jednak, jak zwraca uwagę spółka, w 2021 roku wynik został powiększony przez zysk w wysokości 1,4 mld zł (po odliczeniu podatku) ze sprzedaży 50 proc. udziałów w spółce Światłowód Inwestycje. Z wyłączeniem tego jednorazowego zdarzenia, zaznacza spółka, zysk netto w 2022 roku był wyższy niż w poprzednim roku.

Orange Polska podała, że przyczyniły się do tego głównie trzy zdarzania. Po pierwsze, wzrost EBITDAaL. Po drugie, spadek amortyzacji o 8 proc. rok do roku. Po trzecie, wynik netto w 2021 roku obniżyło zawiązanie rezerwy w wysokości 136 mln zł "w związku z nową umową społeczną".