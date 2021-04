Orange Polska zwiększa zysk i przygotowuje nową strategię

Przychody grupy Orange Polska w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 2,91 mld zł - to o 4,1 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2020 r. Grupa zanotowała zysk netto w wys. 39 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była strata netto w wys. 38 mln zł.





109,6 zł z jednego klienta

5,2 mln gospodarstw w zasięgu światłowodu

W pierwszym kwartale 2021 r. przybyło 20 tysięcy indywidualnych klientów ofert konwergentnych, co oznacza 8 proc. wzrost rok do roku. Klienci dokupują kolejne usługi do swoich pakietów, rośnie też udział klientów światłowodu, co przekłada się na wzrost ARPO (średni przychód na klienta) z ofert konwergentnych. Wynosi już 109,6 zł i wzrosło w ciągu roku o prawie 5 proc.Na wzrost liczby klientów szerokopasmowego internetu (3,6 proc . rok do roku) wpłynęło głównie duże zainteresowanie światłowodem: liczba klientów światłowodowych zwiększyła się aż o 38 proc. rok do roku. Stanowią oni już 29 proc. wszystkich klientów usług internetowych Orange Polska.ARPO z usług światłowodowych jest też zdecydowanie wyższe niż z pozostałych usług internetowych - klienci chętnie wybierają wyższe opcje prędkości (stanowiły one w pierwszym kwartale niemal 1/3 zawartych umów), częściej korzystają z usług telewizyjnych.Dzięki kolejnym inwestycjom światłowód jest coraz bardziej dostępny - obecnie w zasięgu jest już 5,2 mln gospodarstw domowych w 168 miastach. Około połowa tego zasięgu znajduje się w małych lub średnich miastach. Rośnie także wykorzystanie sieci przez klientów - wskaźnik ten sięga już 16 proc. (na koniec 1 kwartału 2020 było to 13 proc.), a w 10 miastach przekroczył 30 proc.W pierwszym kwartale przybyło także 88 tysięcy klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych, co oznacza 5 proc. wzrostu rok do roku. Na ARPO z usług mobilnych negatywnie wpłynęły niższe wpływy z roamingu spowodowane pandemią, niemniej trend w tym zakresie się poprawia: w pierwszym kwartale 2021 ARPO było niższe o 2,9 proc. w porównaniu do 3,9 proc. spadku rok wcześniej.Liczba klientów usług prepaid nadal maleje, m.in. z powodu ograniczeń w podróżach spowodowanych pandemią, niemniej ARPO z tych usług wzrosło dzięki większemu korzystaniu przez klientów zarówno z usług głosowych, jak i transmisji danych.