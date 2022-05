Orange sprzedał obligacje za 500 mln euro

Orange z powodzeniem zakończył sprzedaż zielonych obligacji korporacyjnych o wartości 500 milionów euro. Pozyskane środki zostaną przeznaczone po połowie na inwestycje w działania socjalne na rzecz wykluczenia cyfrowego oraz na walkę z ociepleniem klimatycznym.

W ramach przyjętej strategii rozwoju Grupa Orange stawia sobie za cel walkę z wykluczeniem społecznym i cyfrowym oraz zmianami klimatycznymi. W 2020 roku przeprowadzono pierwszą emisje tak zwanych zielonych obligacji o wartości 500 milionów euro.

Pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych, wywołanych wojną w Ukrainie i gwałtownym wzrostem cen nośników energetycznych, zdecydowano się na emisje kolejnej transzy obligacji.

Jak się okazało, zainteresowanie ze strony światowych inwestorów było tak duże, że zanotowano pięciokrotną nadsubskrycję. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w połowie na cyfryzację i ograniczenie wykluczenia społecznego oraz na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wdrożenie procedur gospodarki obiegu zamkniętego.

Wyemitowane papiery mają 10-letni okres zapadalności, a roczny kupon odsetkowy wynosi 2,375 procent.

Orange w 2021 roku miała 42,52 miliarda euro przychodów, co oznacza minimalny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Przy czym rynek europejski był bardzo stabilny, a w Hiszpanii i we Francji zanotowano niewielkie spadki przychodów. Motorem wzrostów była Afryka i Bliski Wschód, gdzie łatwiej pozyskuje się nowych klientów.

