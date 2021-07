Orange wyraźnie poprawia wyniki finansowe

W drugim kwartale przychody Orange Polska wzrosły o 4,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, EBITDAaL (po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrosła o niemal 4 proc. Zwiększyła się liczba użytkowników wszystkich kluczowych usług Orange – przybyło m.in. 48 tysięcy klientów światłowodu oraz 83 tysiące klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych – podaje spółka.

O niemal 7 proc. wzrosły przychody z kluczowych usług, czyli konwergencji, usług mobilnych oraz stacjonarnego internetu.

Ze światłowodu korzysta już 827 tys. klientów, to o 36 proc. więcej niż przed rokiem.

Julien Ducarroz, prezes Orange Polska podkreśla, że spółka jest na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów.

– Drugi kwartał to przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe, które są efektem zarówno rosnącej liczby klientów naszych usług, jak i konsekwentnej realizacji naszej filozofii „więcej za więcej” w relacji z klientami. Był to też czas luzowania ograniczeń związanych z pandemią i otwierania się kolejnych branż, które przez wiele miesięcy były niedostępne. Widzimy, że klienci w naturalny sposób koncentrowali swoją uwagę właśnie na takich usługach, co przełożyło się na mniejszy ruch na rynku telekomunikacyjnym. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego, na jesieni, spodziewamy się powrotu ożywienia na naszym rynku – podkreśla Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.



Prezes Orange Polska dodaje, że spółka jest na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów i skupia się teraz na realizacji ogłoszonej niedawno strategii .Grow, by rosnąć szybciej, w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

- Wykonaliśmy już na tej drodze pierwsze kroki, uruchamiając pierwsze farmy wiatrowe, które pozwoliły Orange Flex stać się pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie usługą telekomunikacyjną. Wierzymy, że tak będzie wyglądać przyszłość rynku – mówi Julien Ducarroz.

