Organizacje konsumentów wytłumaczą nowe etykiety energetyczne

W przyszłym roku na unijny rynek wejdą nowe, prostsze etykiety energetyczne na sprzęty AGD, takie jak pralki czy lodówki. Unijny projekt, prowadzony przez organizacje konsumenckie, ma wytłumaczyć kupującym i producentom, na czym polegają zmiany. Weźmie w nim udział 20 mln Europejczyków.

Organizacje konsumenckie z dziewięciu krajów członkowskich otrzymały unijne dofinansowanie, żeby bezboleśnie przeprowadzić zarówno konsumentów, jak i producentów sprzętów elektronicznych przez nadchodzące zmiany. W ramach akcji przewidziano m.in. szereg warsztatów dla konsumentów i firm oraz kampanie informacyjne.

Głównym celem projektu o nazwie BELT (ang. Boost the Energy Label Take-up) jest ułatwienie użytkownikom zrozumienia nowych oznaczeń energetycznych, przekonanie ich do zakupu bardziej energooszczędnych sprzętów oraz zmotywowanie producentów do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przy projektowaniu urządzeń.

W BELT biorą już udział takie kraje jak: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia i Słowenia, a w ciągu roku dołączą do nich kolejne kraje, w tym Grecja, Litwa, Irlandia i Chorwacja. Projekt realizowany będzie do początku 2022 r., jego autorzy zamierzają dotrzeć do 20 mln konsumentów i 4 tys. 400 producentów.

Nowe etykiety energetyczne mają nadal obejmować skalę od A do G, utrzymana zostanie również ich dotychczasowa kolorystyka od koloru ciemnozielonego po czerwony. Znikną natomiast oznaczenia z plusami, które dotychczas mogły dezorientować klientów.

Obecnie większość sprzętów na rynku spełnia już wymagania "klasy A", ustanowione w 2010 r. Żeby więc doprecyzować efektywność energetyczną produktu, do oznaczeń zaczęto dodawać plusy (np.: A+, A++, A+++). Dziś 25 proc. produktów na rynku UE znajduje się na szczycie skali A, a 50 proc. - w dwóch najwyższych skalach efektywności, A i B.

Jak zapewniają specjaliści, nowe etykiety będą czytelniej pokazywać klasę efektywności energetycznej danego modelu produktu i uporządkują klasyfikację sprzętów. Nowe oznaczenia mają też pomóc konsumentom w wyborze najbardziej energooszczędnych sprzętów, przyczynią się też do oszczędności energii i obniżenia rachunków za prąd. Jak przekonują eksperci, przepisy wpłyną też korzystnie na rozwój unijnego rynku, bo będą sprzyjały innowacjom w zakresie wytwarzania energooszczędnych sprzętów i inwestycjom w ich produkcję.

Oznaczenia obejmą na początku grupę pięciu rodzajów sprzętów domowych, takich jak: pralki, zmywarki, lodówki, telewizory i oświetlenie.

Jak pokazują statystyki, 85 proc. Europejczyków zwraca uwagę na etykiety energetyczną przez zakupem urządzeń AGD.