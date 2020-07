Organizacje pozarządowe ostrzegają przed przejęciem FitBit przez Google'a

20 światowych organizacji pozarządowych i grup konsumenckich podpisało się pod listem otwartym ostrzegającym przed przejęciem przez Google'a firmy FitBit, specjalizującej się w produkcji urządzeń do monitorowania aktywności użytkownika, i zaapelowało do prawodawców o monitorowanie fuzji.

Podpisane pod listem otwartym grupy konsumenckie i organizacje obywatelskie z całego świata, wyraziły swoje wątpliwości co do planowanej transakcji. Według nich przejęcie FitBit przez Google'a umocniłoby dominującą pozycję amerykańskiego koncernu na rynku oraz ograniczyło możliwości konkurencyjnych firm. Ponadto - ich zdaniem - firma otrzymałaby zbyt duży dostęp do danych użytkowników, w tym informacji zdrowotnych, co mogłoby potencjalnie uderzyć w np. w inne firmy działające na rynku produktów zdrowotnych.

"Organizacje walczące o prawa konsumentów oraz grupy obywatelskie zrzeszyły się, żeby wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie planami Google'a, co do przejęcia FitBit, oraz ryzykiem, jakie ta decyzja niesie dla konsumentów. Obawiamy się, że zyskując dostęp do wyjątkowo cennych danych gromadzonych przez oprogramowanie FitBit, Google jeszcze bardziej wzmocni dominującą pozycję na rynkach cyfrowych, zwłaszcza w sektorze reklamy online oraz wśród firm zajmujących się ochroną zdrowia. To nie tylko stłumi konkurencję w tej branży ale może negatywnie wpłynąć na dobrostan konsumentów, ograniczyć innowacje i podnieść ceny" - napisała w oświadczeniu Monique Goyens, dyrektor generalna unijnej organizacji konsumentów BEUC.

Organizacje zaapelowały również do władz, a zwłaszcza urzędów ds. konkurencji i rynków, o ścisły nadzór nad fuzją oraz monitorowanie, czy przejęcie FitBit nie narusza przepisów antymonopolowych.

"Ścisła kontrola transakcji to test dla rządzących, czy będą w stanie ograniczyć pozycję rynkową gigantów technologicznych w gospodarce cyfrowej. Władze muszą zapewnić, że interesy wąskiej grupy nie okażą się ważniejsze niż dobro ogółu konsumentów" - dodała szefowa BEUC.

W listopadzie ubiegłego roku Google zapowiedział, że planuje kupić za 2,1 mld dolarów firmę FitBit, specjalizującą się w produkcji inteligentnych zegarków i opasek monitorujących aktywność użytkownika. Przez przejęcie spółki Google chce konkurować m.in. z Apple i Samsungiem, które mają w ofercie podobne urządzenia.

Przejęcie FitBit bada również amerykański departament sprawiedliwości i Komisja Europejska, która ma wydać opinię już w lipcu.