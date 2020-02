Organizator: bezpieczeństwo uczestników przyczyną odwołania MWC

Decyzja o odwołaniu targów telekomunikacyjnych Mobile World Congress w Barcelonie została podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników - tłumaczył w czwartek organizator. Stowarzyszenie branży telekomunikacyjnej GSMA zapewnia, że nie miała ona podłoża finansowego.

"Nie chodziło o pieniądze, a o zdrowie i bezpieczeństwa, a także reputację wydarzenia" - tłumaczył na konferencji prasowej dyrektor GSMA Mats Granryd. Dzień wcześniej organizator odwołał tegoroczną edycję targów w obawie przed epidemią koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Chinach i innych krajach.

Granryd podkreślił, że GSMA działała w obliczu "siły wyższej".

Hiszpańskie targi rokrocznie odwiedza ponad 100 tys. gości. Tegoroczna wystawa miała się odbyć w dniach 24-27 lutego.

"GSMA odwołuje MWC Barcelona 2020 ze względu na światowe obawy dotyczące epidemii koronawirusa, jego wpływu na transport, a także ze względu na inne czynniki (...)." - podkreślał w środę w oświadczeniu szef stowarzyszenia John Hoffman.

W ostatnich latach w targach MWC uczestniczyło 5-6 tys. osób z Chin. W związku z tym istniało zagrożenie dla zdrowia osób biorących udział w wydarzeniu.

Zanim organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu MWC z udziału w targach wycofały się takie firmy jak Nokia, Vivo, Intel, LG, Amazon, Sony, Ericsson i Nvidia. Koncerny, które wycofały się z udziału w wydarzeniu, uzasadniały decyzję obawami związanymi z epidemią koronawirusa.

Tymczasem bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrósł w czwartek o 254, a liczba potwierdzonych zakażeń o prawie 15 tys. - wynika z oficjalnych danych. Władze tłumaczą rekordowe wzrosty zmianą procedur diagnostycznych, a na świecie rosną obawy o prawdziwą skalę kryzysu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła we wtorek, że epidemia stanowi poważne zagrożenie dla świata, potencjalnie większe niż terroryzm. Świat musi "obudzić się i uznać tego wrogiego wirusa za wroga publicznego numer jeden" - podkreślił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że pierwsza szczepionka przeciw wirusowi może być dostępna za 18 miesięcy.