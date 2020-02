Organizatorzy targów motoryzacyjnych w Genewie monitorują rozwój epidemii

Organizatorzy targów motoryzacyjnych w Genewie dokładnie przyglądają się rozwojowi epidemii koronawirusa, a także analizują jej możliwy wpływ na pracowników, wystawców i odwiedzających - czytamy w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP. Wystawa odbywa się w dniach 5-15 marca.

Organizatorzy GIMS2020 zapewniają, że są w stałym kontakcie z generalnym dyrektoriatem zdrowia kantonu Genewy i jego doradcami. Razem opracowali działania sanitarne na czas trwania targów motoryzacyjnych. Plan zakłada wdrożenie specjalnego programu sprzątania, dezynfekcji i prewencji we wszystkich istotnych miejscach.

"Proszę wziąć pod uwagę, że obecna sytuacja w Szwajcarii jest raczej spokojna; żadna z badanych do tej pory próbek nie wykazała pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa" - podkreślono w oświadczeniu. Dodatkowo organizatorzy informują, że nikt z wystawców nie zrezygnował z udziału w związku z epidemią.

Epidemia koronawirusa COVID-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie. Według najnowszych danych do tej pory koronawirusem zaraziło się 71 tys. ludzi na świecie, przy czym zdecydowana większość, bo 70 548 w Hubei.

W Chinach kontynentalnych zmarło do tej pory 1770 osób, natomiast wyleczono - ok. 8400. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano pięć zgonów - w Japonii, na Filipinach, we Francji, Hongkongu i na Tajwanie.

"Obecnie nie ma żadnych ograniczeń dla gości i wystawców z Chin. Patrząc na targi w poprzednich latach mniej niż 1 proc. odwiedzających stanowiły osoby spoza Europy" - podkreślają organizatorzy GIMS2020.

W zeszłym tygodniu odwołano targi telekomunikacyjne Mobile World Congress w Barcelonie. Decyzję tłumaczono troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. Zanim organizatorzy podjęli decyzję z udziału w targach wycofały się takie firmy jak Nokia, Vivo, Intel, LG, Amazon, Sony, Ericsson i Nvidia. Koncerny te uzasadniały decyzję obawami związanymi z epidemią koronawirusa.