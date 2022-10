Orlen Unipetrol jednym z największych producentów DCPD w Europie

Orlen Unipetrol uruchomił instalację do wytwarzania dicyklopentadienu (DCPD). Planowana wielkość produkcji wyniesie do 26 tys. ton rocznie.

Informując o uruchomieniu nowej instalacji, Orlen Unipetrol wyjaśnił, że DCPD posiada m.in. szerokie zastosowanie w motoryzacji, budownictwie, elektrotechnice, medycynie i farmacji. "Orlen Unipetrol będzie wytwarzał DCPD w ilości do 26 tys. ton rocznie, co czyni go jednym z czterech największych europejskich producentów" - podała czeska spółka Grupy Orlen.

Jak zaznaczono w informacji, DCPD będzie produkowany w technologii opracowanej przez specjalistów Orlen Unipetrol we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze. Koszt budowy nowej jednostki produkcyjnej w zakładzie w Litvinowie wyniósł 831 mln czeskich koron.

Do 2030 r. spodziewany jest dalszy wzrost popytu na DCPD o 26 proc. w Europie, o 40 proc. na rynkach amerykańskich, a na rynkach azjatyckich nawet o 60 proc.

Prezes Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak podkreślił, że aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na DCPD na rynkach światowych, przy czym w Europie odnotowywany jest deficyt mocy produkcyjnych w tym zakresie. Jak zaznaczył, do 2030 r. spodziewany jest dalszy wzrost popytu na DCPD o 26 proc. w Europie, o 40 proc. na rynkach amerykańskich, a na rynkach azjatyckich nawet o 60 proc.

"Wdrożenie własnej technologii pozwala nam wytwarzać produkt od podstawowego DCPD do wysokiej czystości dla bardziej wymagających zastosowań" - podkreślił Wiatrak, cytowany w informacji prasowej Orlen Unipetrol.

Czeska spółka Grupy Orlen podała, że będzie produkować DCPD o czystości destylacyjnej od 80 do 94 proc. Taki produkt, jak wyjaśniono, może być stosowany do dalszej produkcji np. materiałów polimerowych, żywic lub innych chemikaliów, które są wykorzystywane m.in. w produkcji śmigieł turbin wiatrowych, komponentów samochodowych i okrętowych, jak również klejów, barwników, światłowodów i opakowań oraz produktów medycznych czy sanitarnych.

Jak zapowiadał wcześniej Orlen Unipetrol, do 2030 r. zamierza przeznaczyć 30 mld czeskich koron na inwestycje, które umożliwią m.in. dywersyfikację źródeł przychodu oraz wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku.

