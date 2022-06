Orłowska: SEPIS został uznany przez ONZ za najlepszą na świecie cyfrową odpowiedź na pandemię

Na polecenie premiera Morawieckiego udało się stworzyć system, który dziś ONZ uznała za najlepszą na świecie cyfrową odpowiedź na pandemię - powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. ONZ nagrodził projekt SEPIS, czyli polski system informatyczny powstały do walki z pandemią.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) z okazji światowego Dnia Służby Publicznej przyznaje nagrodę UN Public Service Award. W tym roku nagrodzono projekt Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum GovTech, czyli System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

SEPIS to uruchomione w październiku 2020 r. narzędzie informatyczne, które ma za zadanie usprawnić pracę polskich służb sanitarnych. Powstało w odpowiedzi na wybuch pandemii Covid-19, w celu pomocy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w wykonywaniu swoich obowiązków. "To oni odpowiadali za najważniejsze procesy takie jak nakładanie i zdejmowanie kwarantann, ustalanie wymogów sanitarnych czy odpowiadanie na pytania obywateli" - podano w informacji przekazanej PAP przez Centrum GovTech. "Aby uczynić te procesy maksymalnie zautomatyzowanymi, na polecenie Premiera Mateusza Morawieckiego Minister Cyfryzacji Marek Zagórski razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaczęli prace nad Systemem Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), za wykonanie i rozwój którego odpowiadało później, kierowane przez Justynę Orłowską, Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów"

Jak podała PAP Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, "transformacja cyfrowa, szczególnie podczas sytuacji kryzysowych, to przede wszystkim słuchanie użytkowników i dostarczanie im narzędzi odpowiadających na ich potrzeby - zarówno programów komputerowych jak i całego ekosystemu wsparcia".

"Właśnie w ten sposób, dzięki współpracy z ministrami Zagórskim i Saczką (Krzysztof Saczka, obecnie Główny Inspektor Sanitarny wz. - PAP) oraz tysiącami pracowników sanepidów udało się na polecenie Premiera Morawieckiego stworzyć system, który dziś ONZ uznała za najlepszą na świecie cyfrową odpowiedź na pandemię" - dodała Orłowska.

Wyróżnienie przyznane przez ONZ skomentował w rozmowie PAP również Marek Zagórski, który w czasach opracowywania SEPIS pełnił funkcję Ministra Cyfryzacji. "Jestem bardzo zadowolony. Cały ten projekt z jednej strony był potrzebą chwili, z drugiej strony był oczywiście bardzo dużym wysiłkiem i w całości został opracowany przez pracowników Ministerstwa Cyfryzacji" - powiedział. "Bez wątpienia dzięki temu systemowi udało się mocno usprawnić funkcjonowanie Inspekcji (Sanitarnej - PAP)" - podkreślił.

Zagórski zapytany o to, czy rozwiązania zastosowane w SEPIS mogą być w przyszłości wykorzystywane w pracy innych instytucji odparł: chciałbym (...) aby te narzędzia zostały wykorzystane jeszcze w Polsce, ponieważ wiele instytucji, w tym inspekcji, funkcjonujących w Polsce potrzebuje dobrych narzędzi informatycznych czy też nowego podejścia do informatyzacji". "Myślę, że np. Inspekcja Weterynaryjna czy Inspekcja Ochrony Roślin, to są takie instytucje, które potrzebują nowych systemów informatycznych. To podejście, które było wypracowane przy okazji SEPISu, jak najbardziej może być zastosowane w przypadku tych inspekcji" - wskazał.

"Przy każdym projekcie informatycznym, z jednej strony mówimy o informatyzacji, ale przede wszystkim mówimy też o poprawie funkcjonowania całej organizacji i zmianie kultury organizacyjnej, poprawie efektywności funkcjonowania, optymalizacji wykorzystywania zasobów. Te wszystkie rzeczy w SEPISie wyszły doskonale" - ocenił.

Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz., powiedział podczas ceremonii ogłoszenia wyników konkursu, że "nagroda to docenienie Polski we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych". "W połączeniu ze zmianami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, SEPIS umożliwił skuteczniejszą walkę z zagrożeniem epidemicznym i przeniósł inspekcję na zupełnie nowy poziom rozwoju - dodał Saczka.

GovTech to międzyresortowy zespół funkcjonujący przy premierze. Zespół działa w całym sektorze publicznym na rzecz koordynacji strategicznych projektów cyfrowych. Nadrzędnym celem GovTech jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną cyfrowych narzędzi.

W informacji dotyczącej nagrodzonego projektu SEPIS podano, że "system stał się dla 11 000 pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych z całego kraju jednym narzędziem, w którym są w stanie realizować wszystkie swoje zadania - od wywiadów epidemiologicznych po raportowanie". "Właśnie to otwarcie na użytkowników oraz zwinność działania w projekcie IT zostały dziś docenione przez ONZ" - stwierdzono w informacji. SEPIS wraz z "licznymi szkoleniami i materiałami edukacyjnymi pozwoliło to pracownikom inspekcji sanitarnej na skupienie się na kwestiach wymagających ich specjalistycznej wiedzy zamiast na procesach administracyjnych, które zostały zautomatyzowane" - wyjaśniono.

Na rządowej stronie Serwisu Służby Cywilnej (SSC) napisano, że dzięki istnieniu SEPIS Państwowa Inspekcja Sanitarna była w stanie obsłużyć 82 proc. zarejstrowanych spraw "poniżej 3 godzin". Ponadto obywatel może skorzystać z obsługi online, bez konieczności dzwonienia na infolinię. Jak wymienia SSC SEPIS umożliwia pełną obsługę każdej choroby zakaźnej, obsługę cudzoziemców przebywających w Polsce nieposługujących się językiem polskim poprzez obsługę zgłoszeń w 7 językach czy zarządzanie danymi w jednym miejscu, bez konieczności przepisywania danych do różnych przestrzeni.

System jest też zintegrowany z najważniejszymi rejestrami w kraju dzięki temu możliwe było automatyzowanie wprowadzania danych, co wielokrotnie skraca każdą czynność, co "przy milionach obsłużonych zgłoszeń jest niezwykle istotne" - wskazano w informacji przesłanej PAP. "SEPIS generuje także zanonimizowane dane, dzięki którym polskie i europejskie jednostki państwowe i naukowe mogły prowadzić analizy i stawiać prognozy co do przebiegu pandemii. Wprowadzono też zmiany prawne wprowadzające elektroniczne i telefoniczne możliwości prowadzenia spraw i powiadamiana zakażonych" - zaznaczono w informacji.