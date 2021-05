Orłowska: Środki na cyfryzację w ramach KPO na infrastrukturę i kompetencje cyfrowe

Środki na inwestycje w cyfryzację, realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, będą kierowane zarówno na uzupełnianie infrastruktury, jak i podniesienie kompetencji cyfrowych obywateli - powiedziała pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska.

"Dużo środków (w ramach KPO- red.) będzie przeznaczonych na infrastrukturę, dalej będziemy ją uzupełniać, chcemy aby zbliżać się do 100 proc., jeżeli chodzi o szybki internet w całym naszym kraju. W związku z tym dużo środków pójdzie na telekomunikację, ale także na kompetencje cyfrowe" - powiedziała Orłowska podczas Kongresu 590.

"Same inwestycje jak najbardziej, natomiast bardzo jest ważne abyśmy nadrabiali kompetencjami cyfrowymi, ponieważ coraz więcej niebezpieczeństw (...) z tych nowoczesnych rozwiązań wynika" - dodała.

Przypomniała, że 20 proc. środków z KPO musi zostać przeznaczonych na cyfryzację i w związku z tym każdy minister będzie miał do zaplanowania, jak wydać te 20 proc. ze swojej puli środków na cyfryzację.

Mówiąc dlaczego taka część została przeznaczona w ramach KPO na cyfryzację, Orłowska stwierdziła, że "już nie możemy tylko myśleć o zarządzaniu państwem, ale musimy myśleć paradygmatem zarządzania e-państwem. "Od tego nie ma już odwrotu, to pokazała pandemia, że z dnia na dzień musieliśmy przejść na zarządzanie e-państwem" - podkreśliła.

Orłowska zapowiedziała też wprowadzenie narzędzia, które pozwoli obywatelom udowodnić, iż zostali zaszczepieni przeciw COVID-19, tak aby mogli bez przeszkód uczestniczyć m.in. w imprezach masowych, czy swobodnie wyjechać na wakacje.

"To będzie rozwiązanie, które oczywiście będzie spełniało wymogi ustalone na poziomie Komisji Europejskiej, natomiast jeżeli chodzi o praktyczność i wygodę, to mogę obiecać, że będzie to w oparciu o znane rozwiązania, z których obywatele korzystają" - powiedziała.

Zapytana, czy rozwiązanie zostanie wprowadzone w oparciu o aplikację mobilną mObywatel, czyli cyfrowy portfel na dokumenty i usługi, Orłowska odparła, że na razie nie chce tego przesądzać.

Zapewniła jednocześnie, że będzie to rozwiązanie, które będziemy mogli wykorzystać również za granicą, w pozostałych krajach Unii Europejskiej i tam pokazać, że zostaliśmy zaszczepieni.