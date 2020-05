Osiem światowych koncernów telekomunikacyjnych ułoży podmorski światłowód wokół Afryki

Międzynarodowe konsorcjum ośmiu firm telekomunikacyjnych planuje ułożenie wokół wybrzeży Afryki podmorskiego światłowodu długości 37 tysięcy kilometrów. Realizacją inwestycji ma się zająć firma Alcatel Submarine Networks – poinformowała w czwartek agencja AFP.

Projekt pod nazwą 2Africa będzie jednym z najdłuższych na świecie kabli podmorskich. Światłowód ma umożliwić zwiększenie dostępności internetu i poprawę jakości łączy na całym kontynencie afrykańskim oraz na Bliskim Wschodzie. W pierwszym etapie prac do kabla zostaną podłączone 23 państwa - informuje AFP.

W skład konsorcjum planującego realizację tej inwestycji weszły: Orange, China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, stc (Saudi Telecom Company), Telecom Egypt, Vodafone oraz West Indian Ocean Cable Company (WIOCC). Wykonawcą prac podmorskich będzie firma Alcatel Submarine Networks (ASN).

Planowana przepustowość nowego kabla ma sięgać 180Tbps. Zostanie on wykonany przy użyciu opracowanej przez Alcatel Submarine Networks technologii SDM1, korzystającej z 16 wiązek światłowodu zamiast stosowanych w starszych instalacjach ośmiu. Kabel ma zostać zakopany o 50 proc. głębiej niż dotychczasowe instalacje, będzie też omijał rejony znanych podmorskich zagrożeń.

We wspólnym komunikacie uczestniczące w projekcie firmy zapowiedziały ukończenie inwestycji w 2023 lub 2024 roku. Spółki zapewniły również, że 2Africa zagwarantuje przepustowość łączy znacznie przewyższającą tę, jaką oferują obecnie używane podmorskie kable telekomunikacyjne, co umożliwi wprowadzenie technologii 4G i 5G w podłączonych do niego państwach Afryki i Bliskiego Wschodu.