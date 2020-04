Osłony w technologii 3D, stworzone na WAT, przekazano do szpitali

Na Wojskowej Akademii Technicznej powstało 450 przyłbic ochronnych i 24 komplety adapterów do masek zabezpieczających z filtrami, zatrzymującymi m.in. niektóre bakterie, grzyby i wirusy. Sprzęt dla służb medycznych, wykonany za pomocą drukarek 3D, przekazano do szpitali.

Elementy składowe przyłbic wykonywane są za pomocą techniki druku 3D. "Dokładamy osłonę wyciętą z cienkiej płyty poliwęglanowej i składamy wszystko w całość" - opowiada inż. Janusz Kluczyński z Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn WIM, cytowany w informacji przesłanej PAP. Przy produkcji sprzętu jego instytut połączył siły i infrastrukturę laboratoryjną z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Łącznie pracuje tam 21 drukarek działających w technologii FFF.

"Działamy do odwołania. Dopóki będzie taka potrzeba i starczy nam środków" - dodaje dyrektor Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn, dr inż. Krzysztof Grzelak, kierujący pracami w Wydziale Inżynierii Mechanicznej. WAT zakupiła m.in. 60 kg materiału do drukarki 3D, spełniającego wymogi medyczne i odpornego na działanie środków dezynfekujących.

Aby zwiększyć zdolności produkcyjne, naukowcy i inżynierowie przekonstruowali model bazowy przyłbicy wykorzystywany standardowo przez inne zespoły. "Poprzez zmianę geometrii oraz orientacji modelu w przestrzeni roboczej drukarek 3D znacząco zwiększyliśmy wydajność prac, a także ułatwiliśmy montaż przyłbic. Obecnie możliwe jest wytwarzanie około 80 przyłbic dziennie" - podkreśla inż. Kamil Cieplak z Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT.

Przedsięwzięcie wspierają studenci zrzeszeni w dwóch kołach naukowych - Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania oraz Projektowania Wytwarzania i Rekonstrukcji.

"Uczestniczymy w pracach montażowych i wykończeniowych przyłbic, a także koordynujemy ich dystrybucję do szpitali" - mówi Julia Łaszcz, studentka kierunku Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Pierwsza partia przyłbic została wysłana do szpitali powiatu warszawskiego m.in. do Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

"Mimo wzrostu dostaw sprzętu medycznego z zagranicy zapotrzebowanie na przyłbice ochronne wykonywane za pomocą techniki druku 3D nadal jest ogromne. W dużej mierze jest ono generowane przez mniejsze szpitale i placówki służby zdrowia, zlokalizowane w niewielkich miejscowościach, które również zgłaszają nam swoje potrzeby" - podkreśla dr inż. Marcin Sarzyński z Instytutu Techniki Uzbrojenia WML. Dodaje, że pracownicy WAT chcą odpowiadać na potrzeby placówek medycznych także spoza własnego regionu.