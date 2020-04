Ostatni dzień kwietnia i znowu problemy z logowaniem na portalu podaktowym

Ostatni dzień kwietnia to zazwyczaj wzmożony ruch na portalu, gdzie można rozliczyć podatki od osób fizycznych. W tym roku, mimo przesunięcia terminu składania PIT-ów, również nie obeszło się bez chwilowych kłopotów.

Do redakcji WNP wpłynęło wiele informacji od użytkowników profilu zaufanego, że przy jego użyciu nie można się zalogować w portalu podatki.gov.pl. Te same problemy występowały przy próbie logowania za pośrednictwem banków.

W resorcie cyfryzacji usłyszeliśmy, że profil zaufany działa poprawnie i najnowsze dane z godz. 19.00 nie wskazują na jakiekolwiek awarię systemu.

Problemem mógłby być wzmożony ruch na portalu w ostatni dzień kwietnia. Co roku to ostatni dzień składania podatków PIT.



W tym roku jednak resort finansów wydłużył czas na rozliczenie do 1 czerwca w związku z pandemią koronawirusa.



"Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja" - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.



