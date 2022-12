Ostatnie przygotowania do drugiego transportu giganta

W Opolu trwają ostatnie przygotowania do wysyłki drugiego konwoju z częściami maszyny do budowy tunelu na trasie drogi ekspresowej S19 pod Rzeszowem. Pierwsze utrudnienia dla kierowców pojawią się w nocy z piątku na sobotę.

Jak poinformowała Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pierwszy konwój z częściami do budowy tunelu w Babicach, który wyruszył z Opola 11 listopada, dotarł już do celu po przejechaniu 750 km trasy. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do drugiego konwoju, który wyruszy w trasę w nocy z piątku na sobotę.

Drugi transport będzie przewoził napęd główny maszyny do wiercenia tunelu o wadze 240 ton. GDDKiA zapowiada, że podobnie jak przypadku pierwszego, będzie jechał taką samą trasą jak poprzedni, czyli przez autostradę A4 do Gliwic, a następnie trasą S8 pojedzie w kierunku Warszawy, gdzie po przejechaniu Wisły mostem w ciągu S2 i trasą S17 i S12 pojedzie w kierunku Lublina. Stamtąd zjedzie na S19 i w okolicach Rzeszowa drogą krajową nr 19 dotrze na plac budowy szlaku Via Carpatia.

Podczas przejazdu drugiego konwoju, kierowcy na szlaku jego przejazdu muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu podobne, jak miało to miejsce w przypadku pierwszego transportu. GDDKiA apeluje także do widzów, by podczas obserwowania przejazdu konwoju zachowali ostrożność przy filmowaniu oraz robieniu zdjęć i parkowali pojazdy w taki sposób, by nie utrudniały przejazdu konwoju.

Trzeci konwój, składający się z czterech zestawów, ruszy w styczniu. Będzie to jednak transport znacznie mniejszych części maszyny TBM. Nie będzie on generował utrudnień w ruchu i zostanie podzielony na dwie noce.