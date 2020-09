Osterloh: VW nie widzi zapotrzebowania na czterodniowy tydzień pracy

Volkswagen nie widzi zapotrzebowania na skracanie tygodnia pracy w swoich fabrykach do czterech dni w celu zabezpieczania zatrudnienia - przekazał gazecie "Welt am Sonntag" nadzorujący stosunki pracy w VW Bernd Osterloh, komentując środki antykryzysowe koncernu.

Reprezentant pracowników VW w rozmowie z "Welt am Sonntag" odniósł się do propozycji wystosowanej w połowie sierpnia przez największy w Niemczech związek zawodowy IG Metall. Według jego przedstawicieli cały krajowy przemysł powinien podjąć negocjacje w sprawie przyjęcia czterodniowego tygodnia roboczego, by w ten sposób zabezpieczyć miejsca pracy zagrożone przez długoterminowe skutki pandemii oraz przemiany zachodzące w branży motoryzacyjnej. Agencja Reutera wskazuje w tym kontekście na obawy, iż produkcja pojazdów elektrycznych jest łatwiejsza i wymaga mniej pracowników niż wytwarzanie aut spalinowych.

Osterloh nie zgadza się z postulatami IG Metall. W jego ocenie dotychczasowe środki zaradcze przyjęte przez producenta z Wolfsburga w związku z pandemią i spowodowanym przez nią kryzysem są wystarczające, by zapobiec dalszym zwolnieniom nawet w obliczu postępującego zwrotu ku elektromobilności, a skracanie tygodnia pracy jest zbędne. "Obecnie nie rozmawiamy o mniejszym nakładzie pracy. W czerwcu i lipcu produkcja Golfa osiągnęła ubiegłoroczne poziomy, co wiązało się z wprowadzeniem dodatkowych zmian" - stwierdził szef związkowców VW.

W ramach poszukiwania oszczędności w związku z pandemią koronawirusa i spowodowaną jej wybuchem zapaścią gospodarczą Volkswagen zdecydował się na zredukowanie zatrudnienia w grupie o 7000 stanowisk poprzez program wcześniejszych emerytur pracowników administracyjnych z siedziby koncernu w Wolfsburgu. Firma jeszcze w 2016 r. zobowiązała się nie prowadzić masowych zwolnień przymusowych do 2025 r.

IG Metall reprezentuje 2,3 mln pracowników w branży metalurgicznej i elektrycznej w Niemczech. Warunki ustalane przez członków tego związku często bywają standardem dla negocjacji prowadzonych przez pracowników tych i innych sektorów niemieckiego przemysłów - zauważa agencja Reutera.