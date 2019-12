Ostrzeżenie przed smart watchami dla dzieci

Inteligentne zegarki dla dzieci firmy Smart Care Technology (SMA) ujawniają dane lokalizacyjne i osobowe - ostrzegają eksperci firmy AV-TEST. Te produkowane w Chinach urządzenia cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników w Europie, m.in. w Polsce.

Według specjalistów zegarki o nazwie SMA M2 produkowane przez zlokalizowaną w chińskim Szenczen firmę mogą również pozwalać na podsłuchiwanie rozmów prowadzonych przez korzystające z urządzeń dzieci, co tworzy szerokie pole do działania dla przestępców.

Zegarki kosztują 35 dolarów i według producenta pomagają rodzicom kontrolować, gdzie znajdują się ich dzieci. Specjalna aplikacja rejestruje sygnał GPS nadawany przez urządzenie i pozwala widzieć go na ekranie smartfona. Przez program ten można również wysyłać wiadomości SMS na zegarek dziecka lub wykonać połączenie głosowe, jak za pośrednictwem telefonu - urządzenie jest bowiem wyposażone w kieszeń na kartę SIM.

Eksperci oceniają, że to właśnie implementacja karty SIM jest problemem w zegarkach SMA M2, gdyż pozwala na niezaszyfrowane połączenie poprzez publicznie dostępny interfejs programistyczny (API). Jak ocenia szef działu technologii w AV-TEST Maik Morgenstern, "zegarki te w żadnej mierze nie są narzędziem do ochrony dzieci, a wprost przeciwnie". Jego zdaniem "urządzenia pozwalają na zdobycie informacji o lokalizacji ponad 5 tys. dzieci i dostęp do danych z ponad 10 tys. kont rodziców". Niezaszyfrowane są również inne dane osobowe przesyłane pomiędzy zegarkiem a aplikacją, takie jak imię i nazwisko dzieci oraz rodziców, ich adres zamieszkania oraz wiek.

Specjaliści odkryli także, że wykorzystanie obecnych w zegarkach podatności bezpieczeństwa umożliwia potencjalnym cyberprzestępcom przechwytywanie rozmów, a nawet manipulowanie nimi poprzez możliwość przechwycenia i podmiany identyfikatora, który rejestruje w zegarku osoby zatwierdzone w aplikacji jako te, z którymi dziecku wolno się kontaktować.

Niemiecka firma poinformowała producenta urządzeń o swoich odkryciach. Mimo tego, chińska firma wciąż dystrybuuje swoje produkty w wielu krajach świata bez zmian. Działania przeciwko niej podjął niemiecki sprzedawca tych urządzeń - firma Perl - która zdecydowała się wycofać je z obrotu na lokalnym rynku.