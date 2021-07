Oszczędzają asfalt i energię na budowach. Nowatorski pomysł start-upu z Polski

Na dużych inwestycjach typu budowa dróg ekspresowych czy autostrad, gdzie strata materiału często przekracza ponad 1000 ton, oszczędność energii może być porównywalna z rocznym zapotrzebowaniem na prąd dla małej miejscowości - zachwala rozwiązanie swojej firmy Krzysztof Przybylski, prezes KPMP, start-upu - jednego z triumfatorów konkursu Start-up Challenge.

- W 2020 roku pandemia mocno pokrzyżowała nam plany. Praktycznie opóźniła wprowadzenie naszego produktu na rynek o rok względem pierwotnych planów. Wynikało to z dużej niepewności zarówno całego rynku, jak i naszych klientów.Był to okres, w którym pozamykaliśmy się w domach, pracowaliśmy zdalnie, tymczasem w branży budowlanej kontakt bezpośredni jest bardzo istotny. My wprowadzamy innowację technologiczną, która wymagała przetestowania na budowie, rozmowy z ludźmi, kontaktu bezpośredniego z użytkownikiem - a tego niestety nie dało się wtedy zapewnić.Jednocześnie szukaliśmy kapitału na rozwój. Rynek finansowania dla tego typu start-upów na początku pandemii również był bardzo trudny...Na szczęście w 2021 roku pandemia nie wpływa już tak negatywnie na nasze procesy operacyjne i plany rozwojowe. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości.Pomimo że pandemia opóźniła rozwój produktu, wewnętrznie na firmę nie miała większego wpływu, ponieważ operacyjnie byliśmy gotowi na pracę zdalną i przeniesienie większości działań online.- Rzeczywiście finansowaliśmy się sami, z własnych środków, prywatnych oszczędności i intensywnie poszukiwaliśmy inwestora, który wsparłby nas kapitałowo, dał możliwość przyspieszenia prac badawczych.Pozytywnym impulsem był konkurs Start-up Challenge, w którym triumfowaliśmy na początku września 2020 roku. To dało nam zdecydowanie większą rozpoznawalność i pozwoliło przyspieszyć istotne dla naszej działalności decyzje.- Tak, Start-up Challenge był pierwszym konkursem, w którym udało nam się zajść tak wysoko. To pociągnęło za sobą publikacje w mediach, także tych społecznościowych.Zainteresowanie naszym rozwiązaniem wzrosło w sposób znaczący. Trafiliśmy do obszarów, do których wcześniej nie spodziewaliśmy się trafić. Odzywały się do nas firmy, które wyrażały chęć testowania i wsparcia nas w rozwoju tej technologii. Ułatwiło nam to też rozmowy z inwestorami - w kontekście weryfikacji technologii.Od Start-up Challenge zaczęła się seria wyróżnień także w innych prestiżowych konkursach i inicjatywach. Ten pierwszy sukces okazał się być katalizatorem dla kolejnych...W nagrodę za Start-up Challenge mieliśmy przyjemność uczestniczyć w programie InCredibles, realizowanym pod patronatem Sebastiana Kulczyka. Dostarczył on nam wiele kontaktów oraz dał możliwość zobaczenia, jak należy prowadzić biznes, na co warto zwrócić uwagę. To były bardzo cenne wskazówki, z których teraz czerpiemy, i które na bieżąco wykorzystujemy w działalności biznesowej.- Tak, i chociaż rozwój pandemii po konkursie oraz nadejście sezonu zimowego na budowach nam nie sprzyjały, to dzięki m.in. Start-up Challenge promowaliśmy nasze rozwiązanie wśród przyszłych klientów oraz inwestorów.- Jeżeli chodzi o wyjście na rynki zagraniczne, to perspektywy są bardzo dobre. Wynika to z jednorodności procesu technologicznego. Nasza belka ReBe może być stosowana wszędzie, bez ograniczeń. Nie ma tu barier geograficznych czy klimatycznych.Otrzymujemy szereg pozytywnych sygnałów. Odzywają się do nas firmy z zagranicy, które znajdują w sieci informacje o naszym rozwiązaniu i są nim zainteresowane, bo z technologicznego punktu widzenia mają taki sam problem, jak firmy w Polsce.Naszym celem pozostaje wejście na rynki zagraniczne w 2022 roku. Czas pokaże, jak uda się pokonać kolejnego czarnego łabędzia, którym teraz jest problem z dostępnością i cenami materiałów...- To istotny problem i zauważalny już od dłuższego czasu. Chodzi zarówno o dostępność materiałów, jak również ich ceny. Nie dość, że ceny zmieniają się dwucyfrowo - praktycznie z miesiąca na miesiąc, to również dostępność samych materiałów jest bardzo mocno ograniczona.W nas to też uderza, jako firmę, która startuje, a nie może w pełni zaplanować produkcji - z uwagi na cenę i dostępność. To kolejne wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Liczę, że uda nam się pokonać tę kolejną barierę, a rynek się ustabilizuje i wzrost cen zostanie zahamowany.- Mamy nadzieję, że to krótkookresowy trend, perspektyw poprawy na razie natomiast nie widać. Uważam, że - tak jak to zrobiliśmy w przypadku pandemii- należy zacząć dostosowywać się do nowych realiów i nie wypatrywać tylko poprawy w przyszłości. Wyciągać z tego wnioski i przygotowywać się, że w takich warunkach przyjdzie nam działać przez pewien czas.